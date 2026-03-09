ТСН у соціальних мережах

Масовані удари по Україні зміняться: Жданов попередив про нову загрозу від Путіна

Війна в Україні та ракетні обстріли, на думку експерта, незабаром можуть зазнати суттєвих змін.

Ракетні удари Росії по Україні

Військовий експерт попередив про зростання загрози ударів російською балістикою / © ТСН

Війна в Україні та масовані атаки по нашій країні незабаром можуть вийти на новий рівень.

Так, днями американський Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначив, що, наприклад, «серія російських ударів 6-7 березня містила більшу кількість балістичних ракет, ніж Росія зазвичай включає до своїх регулярних ударних пакетів. Росія, ймовірно, намагається скористатися нестачею перехоплювачів Patriot в Україні і конфліктом на Близькому Сході. Близько половини ракет у пакеті нічних ударів були балістичними ракетами».

Наскільки у 2026 році зросла загроза для тих українських міст, куди може долітати балістика Кремля, скільки саме ракет здатна виробляти РФ — про все це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт Олег Жданов.

Війна в Україні: обстріли можуть почастішати

«Путін буде (більше гатити по Україні балістикою — Ред.)», — однозначно вважає Олег Жданов.

Та роз’яснює: «Річ у тім, що у Путіна з балістикою найліпший стан. Балістична ракета набагато легша у виробництві — у неї інерційна система керування, примітивна система ухилення від ППО, для неї не потрібне використання GPS. Це не крилата ракета, для якої треба прокладати шлях. Друге: поки у арабських країн не закінчились протиракети, вони не навантажували себе думками про те, а чим збивати. Ціна протиракет арабські країни не хвилює. Тому, думаю, Путін буде використовувати таку перевагу, яка сьогодні виникає».

Крім того, Жданов нагадує, що згідно своїх характеристик, російські балістичні ракети обмежені у відстанях.

«Їхня дальність — 500 км. Тільки «Кинджал» та аеробалістична ракета Х-22 мають більшу дальність», — нагадує Жданов.

Масовані атаки Росії: які міста під загрозою

Олег Жданов перераховує частину міст та регіонів, які можуть бути частіше під ударом балістики.

«Київ може бути під ударом балістики, яка вилітає із двох локацій — з Курської та Бєлгородської областей. Є навіть мапа, на якій фахівці зазначили українські регіони, яким може загрожувати балістика. Крім прифронтових, йдеться також про Черкаську, Кіровоградську, Київську, Миколаївську. З окупованого Криму балістика може дістатися до Одеси», — каже Жданов.

На його думку, не всі ракети Росія може використовувати часто.

«З радянських запасів РФ може використовувати тільки ракети Х-22, С-300. Але протягом другого півріччя 2025 року останні вони використовували дуже рідко. Мабуть, радянські запаси наближаються до рівня недоторканого. Всі інші — нові», — припускає експерт.

На питання про те, скільки балістичних ракет РФ може виготовляти щомісяця, Жданов каже так: «Є дані, що десь 50-70 щомісяця. Йдеться про «Іскандер» та «Кинджал» разом взяті».

«Якщо вірити нашій розвідці, росіяни тримають на складах близько тисячі ракет різних типів. Це є їхнім недоторканим запасом. Той, який недопустимо зменшувати», — каже Жданов.

Та продовжує: «Але і нарощувати виробництво РФ не може. А накопичення (для складів — Ред.) можливе, якщо РФ піде на оперативну паузу або зменшить інтенсивність ударів по Україні. Щодо останнього є сумніви. Особливо зараз, коли Путін допускає, що у нас може зменшитись запас протиракет для балістики».

Чи загрожує Україні дефіцит протиракет через війну в Ірані

Жданов нагадує, що президент Америки Дональд Трамп каже, що війна на Близькому Сході може тривати до вересня 2026 року.

«Тому я думаю, що ми можемо зіштовхнутись із шаленим дефіцитом протиракет. А Путін може використовувати це. Коли ми намагаємося дотиснути Путіна та РФ, Трамп кидає їм рятувальне коло. Трамп казав, що обвалить ціни на нафту, а в результаті вона зросла, і у Росії можуть з’явитися гроші, на які вони можуть закуповувати більше комплектуючих. Кількість випущених ракет може збільшитись. На жаль, Україна не у пріоритеті. Путін нас розміняв в Анкоріджі. Я думаю, що відбувся «обмін» України на Венесуелу, на Кубу, на Іран», — резюмує Жданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, як операція США та Ізраїлю змінить фронт в Україні та чи втрутиться Китай.

