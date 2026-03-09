Тегеран накрив токсичний смог після ударів Ізраїлю: у місті пройшов “чорний дощ” (фото)

Чорний дим у небі Тегерана, авто рухаються повз статую військового меморіалу та білборд із зображенням покійного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. 8 березня 2026 року / © AFP

Столицю Ірану огорнула хмара токсичного смогу, що спричинила випадіння нафтових опадів у місті та його околицях. Причиною екологічного лиха стали нічні удари ізраїльських військових по об’єктах паливної інфраструктури, які спровокували масштабні пожежі.

Про це пише Time.

Наслідки для населення та екології

Мешканці 10-мільйонного Тегерана повідомляють про густий чорний дим, що заблокував небо над містом. За свідченнями очевидців, у регіоні пройшли «чорні дощі» — опади, забруднені нафтопродуктами, які заплямували автомобілі та будівлі навіть на відстані десятків миль від епіцентру пожеж.

Іранське Товариство Червоного Півмісяця попередило про високу небезпеку опадів, назвавши їх «кислотними». За даними організації, хімічні речовини в повітрі можуть спричинити опіки шкіри та серйозні ураження легень. Мешканці скаржаться на ядуху, головний біль та подразнення слизових оболонок.

Чорний дим у небі Тегерана 8 березня 2026 року / © AFP

Цілі атак та позиція сторін

Ізраїльські військові офіційно підтвердили нанесення ударів по об’єктах у Тегерані. Згідно із заявою, цілями стали паливні склади, що належать Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). В Ізраїлі стверджують, що ці комплекси використовувалися для забезпечення паливом військових формувань.

Супутникове зображення пошкоджень нафтопереробного заводу Рас-Танура компанії Saudi Aramco у Східній провінції. (Фото супутникового знімка ©2026 Vantor / AFP) / © AFP

За даними іранських державних ЗМІ, ураження зафіксовані на таких об’єктах:

нафтосховище Агдасіє (північний схід Тегерана);

нафтосховище Шахран (північ міста);

нафтопереробний завод на півдні;

паливний склад у Караджі.

Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Ізраїль в «отруєнні мирних жителів та руйнуванні навколишнього середовища». Також іранська сторона заявила про атаку США на опріснювальний завод на острові Кешм, що залишило без води 30 сіл. Вашингтон та Єрусалим ці звинувачення відкидають.

Регіональна ескалація

Повідомляється, що атаки відбулися після попереджень президента США Дональда Трампа про посилення тиску на Тегеран через «погану поведінку» Ірану. Наразі конфлікт переріс у масштабне регіональне протистояння. Бахрейн звинуватив Іран в атаці безпілотника на свою опріснювальну установку. ОАЕ заявили про обстріли балістичними та крилатими ракетами з боку Ірану.

Також зазначається, що Кувейт повідомив про пошкодження паливних баків у міжнародному аеропорту внаслідок нальоту дронів. У Лівані, за даними місцевого МОЗ, кількість загиблих у конфлікті з Ізраїлем сягнула 394 осіб.

За даними іранської сторони, загалом у країні пошкоджено близько 10 000 цивільних об’єктів, серед яких школи та медичні заклади. Ця серія атак є найбільшим ударом по промисловій інфраструктурі Ірану за весь час нинішнього протистояння.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав обережно обирати цілі в Ірані, щоб не пошкодити нафтову інфраструктуру.

Як повідомлялося, після ударів по нафтових об’єктах Ірану представники США Стів Віткофф та Джерард Кушнер 10 березня терміново прибудуть до Ізраїлю.

Окрім цього, Іран знову запустив балістичну ракету в бік Туреччини. Повітряну ціль перехопили в повітряному просторі країни.