Нові удари Ірану по країнах Перської затоки: у Кувейті спалахнув хмарочос (відео)

Удар по хмарочосу в Кувейті

Реклама

Країни Перської затоки повідомили про нову хвилю ударів іранських безпілотників та ракет у неділю вранці, 8 березня.

Про це передає CNN.

Кувейт

Кувейтська армія заявила, що в неділю за місцевим часом хвиля ворожих безпілотників була спрямована на сховище палива в міжнародному аеропорту Кувейту, а осколки та уламки від перехоплень пошкодили деяку цивільну інфраструктуру. Збройні сили Кувейту також перехопили низку балістичних ракет, повідомляють державні ЗМІ.

Реклама

Будівля Державного інституту соціального забезпечення Кувейту була уражена внаслідок удару безпілотника.

На відеозаписі, поширеному у Мережі, видно, як приблизно 22-поверхова будівля горить рано вранці. На кадрах, поширених у соцмережах, видно, що пожежа вирує переважно на верхніх поверхах.

«Будівля служби соціального забезпечення в Ель-Кувейті охоплена полум’ям після удару», — йдеться в публікації Press TV.

ЗМІ Кувейту стверджують, що постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Реклама

Двоє співробітників кувейтської прикордонної служби загинули в неділю вранці «під час виконання свого національного обов’язку», повідомили державні ЗМІ, не надаючи інших подробиць. Незрозуміло, чи пов’язаний інцидент з ударами по аеропорту та урядовій будівлі.

Саудівська Аравія

Міністерство оборони Саудівської Аравії також заявило, що зазнало атак дронів, перехопивши щонайменше 21 дрон у неділю вранці.

Бахрейн

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну офіційно назвало причиною пожежі в морському порту Міна-Салман «іранську агресію». Наразі рятувальні служби продовжують боротьбу з вогнем на об’єктах портової інфраструктури.

ОАЕ

Протиповітряна оборона в ОАЕ «наразі реагує на ракетну загрозу», — написало Національне управління з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у дописі, опублікованому в неділю рано вранці.

Реклама

Різноманітні атаки безпілотників та ракет відбулися після того, як президент Ірану Масуд Пезешкіан у суботу вибачився перед країнами Перської затоки за численні атаки безпілотників та ракет минулого тижня на американські бази в регіоні, заявивши, що Іран припинить атакувати своїх сусідів, якщо сам не зазнає нападу.

Пізніше в офісі Пезешкіана спростували цю інформацію, а сам він піддався критиці від силового крила Ірану (КВІР).

Нагадаємо, що цієї ночі Ізраїль розпочав нову фазу операції проти Ірану та завдав ударів по нафтовій інфраструктурі. Після атаки в Тегерані спалахнула пожежа на одному з нафтопереробних об’єктів.