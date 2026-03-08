Трамп відповів, чи допомагає Росія Ірану у війні

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодних ознак того, що Росія допомагає Ірану у війні проти США та союзників.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливого російського сприяння Тегерану.

За словами Трампа, навіть якщо така допомога і є, вона не дає Ірану жодних переваг.

“Я не маю жодних вказівок на це. Якщо вони й допомагають, то роблять це не дуже добре, бо Іран зараз у дуже поганому становищі”, — сказав американський президент.

Його коментар прозвучав на тлі повідомлень ЗМІ про те, що Москва нібито могла передавати Ірану розвіддані, зокрема інформацію про розташування американських військових об’єктів у регіоні.

Водночас у Білому домі раніше також заявляли, що навіть якщо такі дані передавалися, це не впливає на хід військових операцій США та союзників проти Ірану.

Масштабна атака Ірану на бази США

Цей обстріл стався на тлі ширшої ескалації конфлікту в регіоні. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удари безпілотниками по американському авіаційному центру на базі Аль-Дафра поблизу Абу-Дабі в ОАЕ, а також по військових США в Бахрейні. Крім того, за даними Reuters, очевидці підтвердили потужні вибухи в Досі, столиці Катару.

Водночас The Media Line опублікувало несподівану заяву президента Ірану Масуда Пезешкіяна, у якій висловив жаль з приводу ударів по сусідніх державах Перської затоки. Він пообіцяв, що такі обстріли припиняться, пояснивши інциденти нібито відсутністю повного контролю над діями військових.

Нагадаємо, Росія офіційно підтримала Іран у війні проти США. Посол РФ у Великій Британії звинуватив США та Ізраїль в ескалації, заявивши, що Іран лише захищається.