Ізраїль атакував нафтосховища в Ірані: у Тегерані палає нафтопереробний об’єкт

Ізраїль

Ізраїль розпочав нову фазу військової операції проти Ірану та завдав ударів по об’єктах нафтової інфраструктури. У Тегерані після атаки спалахнула пожежа на одному з нафтопереробних підприємств.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією ізраїльських військових, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакує нафтосховища на території Ірану. Зокрема, удари завдаються по об’єктах у столиці країни, які використовуються для зберігання та розподілу пального, зокрема для військових потреб.

У заяві ізраїльських сил зазначається, що ці удари є частиною операції зі знищення інфраструктури, яка підтримує військові можливості Ірану.

«Це значний удар, який є ще одним кроком у завданні збитків військовій інфраструктурі іранського терористичного режиму», — заявили в ЦАХАЛ.

Зазначається, що після атаки над нафтопереробним заводом у районі Шахран у Тегерані піднялися полум’я та густий чорний дим.

Наразі офіційної інформації про можливі жертви або масштаб руйнувань немає.

Новий лідер Ірану

Асамблея експертів Ірану обрала нового Верховного лідера. Ним став сина колишнього аятоли Алі Хаменеї - Моджтаба Хаменеї. Зазначається, це рішення було ухвалено під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Державні іранські ЗМІ повідомили, що церемонія прощання з екслідером аятолою Алі Хаменеї розпочнеться сьогодні, 4 березня, на молитовному майданчику Імама Хомейні в Тегерані. Вона триватиме три дні, а про похоронну процесію буде оголошено після її остаточного складання.

Ліквідація Хаменеї

Під час операції США і Ізраїлю зранку 28 лютого було атаковано палац верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані. На об’єкт скинули 30 бомб. Резиденція зазнала сильних руйнувань.

Вночі проти 1 березня Іран офіційно підтвердив загибель Хаменеї під час ракетних ударів. Влада оголосила 40-денну загальнонаціональну жалобу. Окрім тогою, ЦАХАЛ опублікував список інших ліквідованих іранських високопосадовців. Зокрема, міністра оборони.