Трамп різко відповів Британії щодо участі у війні з Іраном: "Нам не потрібні ті, хто приходить після перемоги"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко висловився щодо потенційної участі Великої Британії у військовій операції проти Ірану. Відповідне повідомлення він опублікував у своїй соцмережі Truth Social, звернувшись до прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.

За словами Трампа, Лондон «нарешті почав серйозно розглядати» можливість відправлення двох авіаносців до Близького Сходу, однак США не потребують такої допомоги.

«Нам вони більше не потрібні. Нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як ми вже перемогли», — написав американський президент.

Його заява пролунала на тлі повідомлень, що Велика Британія прискорює підготовку авіаносця HMS Prince of Wales до можливого розгортання на Близькому Сході.

За інформацією джерел, прискорення готовності означає, що корабель зможе швидше вирушити у разі ухвалення рішення про мобілізацію. Екіпажі також попередили про можливе розгортання після ескалації війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Наразі офіційного рішення щодо відправлення британських авіаносців у регіон не оголошено.

Масштабна атака Ірану на бази США

Цей обстріл стався на тлі ширшої ескалації конфлікту в регіоні. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удари безпілотниками по американському авіаційному центру на базі Аль-Дафра поблизу Абу-Дабі в ОАЕ, а також по військових США в Бахрейні. Крім того, за даними Reuters, очевидці підтвердили потужні вибухи в Досі, столиці Катару.

Водночас The Media Line опублікувало несподівану заяву президента Ірану Масуда Пезешкіяна, у якій висловив жаль з приводу ударів по сусідніх державах Перської затоки. Він пообіцяв, що такі обстріли припиняться, пояснивши інциденти нібито відсутністю повного контролю над діями військових.

Нагадаємо, Росія офіційно підтримала Іран у війні проти США. Посол РФ у Великій Британії звинуватив США та Ізраїль в ескалації, заявивши, що Іран лише захищається.