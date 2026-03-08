Трамп резко ответил Британии по поводу участия в войне с Ираном: "Нам не нужны те, кто приходит после победы"

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп резко высказался о потенциальном участии Великобритании в военной операции против Ирана. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social , обратившись к премьер-министру Британии Киру Стармеру.

По словам Трампа, Лондон «наконец-то начал серьезно рассматривать» возможность отправления двух авианосцев в Ближний Восток, однако США не нуждаются в такой помощи.

«Нам они больше не нужны. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам, после того как мы уже победили», — написал американский президент.

Реклама

Его заявление прозвучало на фоне сообщений, что Великобритания ускоряет подготовку авианосца HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке.

По информации источников, ускорение готовности означает, что корабль сможет быстрее отправиться в случае принятия решения о мобилизации. Экипажи также предупредили о возможном развертывании после эскалации войны между США, Израилем и Ираном.

Пока официальное решение по отправке британских авианосцев в регион не объявлено.

Масштабная атака Ирана на базы США

Эти обстрелы произошли на фоне более широкой эскалации конфликта в регионе. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударах беспилотниками по американскому авиационному центру на базе Аль-Дафра вблизи Абу-Даби в ОАЭ, а также по военным США в Бахрейне. Кроме того, по данным Reuters, очевидцы подтвердили мощные взрывы в Дохе, столице Катара.

Реклама

В то же время The Media Line опубликовало неожиданное заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором выразило сожаление по поводу ударов по соседним государствам Персидского залива. Он пообещал, что такие обстрелы прекратятся, объяснив инциденты якобы отсутствием полного контроля над действиями военных.

Напомним, Россия официально поддержала Иран в войне против США. Посол РФ в Великобритании обвинил США и Израиль в эскалации, заявив, что Иран только защищается.