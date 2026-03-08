Трамп ответил, помогает ли Россия Ирану в войне

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что нет никаких признаков того, что Россия помогает Ирану в войне против США и союзников.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста о возможном российском содействии Тегерану.

По словам Трампа, даже если такая помощь и есть, она не дает Ирану никаких преимуществ.

"У меня нет никаких указаний на это. Если они и помогают, то делают это не очень хорошо, потому что Иран сейчас в очень плохом положении", - сказал американский президент.

Его комментарий прозвучал на фоне сообщений СМИ о том, что Москва якобы могла передавать Ирану разведданные, в частности, информацию о расположении американских военных объектов в регионе.

В то же время, в Белом доме ранее также заявляли, что даже если такие данные передавались, это не влияет на ход военных операций США и союзников против Ирана.

Масштабная атака Ирана на базы США

Эти обстрелы произошли на фоне более широкой эскалации конфликта в регионе. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударах беспилотниками по американскому авиационному центру на базе Аль-Дафра вблизи Абу-Даби в ОАЭ, а также по военным США в Бахрейне. Кроме того, по данным Reuters, очевидцы подтвердили мощные взрывы в Дохе, столице Катара.

В то же время The Media Line опубликовало неожиданное заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором выразило сожаление по поводу ударов по соседним государствам Персидского залива. Он пообещал, что такие обстрелы прекратятся, объяснив инциденты якобы отсутствием полного контроля над действиями военных.

Напомним, Россия официально поддержала Иран в войне против США. Посол РФ в Великобритании обвинил США и Израиль в эскалации, заявив, что Иран только защищается.