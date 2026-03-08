Трамп открестился по поводу причастности США к удару по школе в Иране

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп отрицал причастность американских сил к удару по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана, который произошел 28 февраля.

На вопрос журналистов на борту президентского самолета Air Force One по поводу возможной ответственности США за атаку Трамп заявил, что, по его мнению, удар нанес сам Иран.

«Мы считаем, что это сделал Иран, потому что они очень неточны со своими боеприпасами. У них вообще нет точности», – сказал американский президент.

Реклама

Министр обороны США Пит Гегсет также заявил, что продолжается расследование инцидента, но в то же время обвинил Иран в нанесении ударов по гражданским объектам.

В то же время, независимые расследования ряда международных медиа, в частности The New York Times, CNN и Associated Press, указывают, что школа могла быть повреждена во время высокоточного авиаудара.

По данным журналистов, спутниковые снимки и видео с места происшествия свидетельствуют о серии точных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции вблизи города Минаб. Рядом с военными объектами расположена школа, которая также испытала разрушения.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн ранее заявлял, что в первые 100 часов операции американские силы наносили удары по целям на юге Ирана, в том числе в районе Минаба.

Реклама

Аналитики предполагают, что школа могла быть поражена из-за ошибочной идентификации цели при ударе по военным объектам. В то же время, точные обстоятельства инцидента остаются неизвестными, ведь доступ журналистов к месту атаки ограничен.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную кампанию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские базы и объекты союзников США на Ближнем Востоке.

Масштабная атака Ирана на базы США

Эти обстрелы произошли на фоне более широкой эскалации конфликта в регионе. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударах беспилотниками по американскому авиационному центру на базе Аль-Дафра вблизи Абу-Даби в ОАЭ, а также по военным США в Бахрейне. Кроме того, по данным Reuters, очевидцы подтвердили мощные взрывы в Дохе, столице Катара.

В то же время The Media Line опубликовало неожиданное заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором выразило сожаление по поводу ударов по соседним государствам Персидского залива. Он пообещал, что такие обстрелы прекратятся, объяснив инциденты якобы отсутствием полного контроля над действиями военных.

Реклама

Напомним, Россия официально поддержала Иран в войне против США. Посол РФ в Великобритании обвинил США и Израиль в эскалации, заявив, что Иран только защищается.