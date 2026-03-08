Іран розширює географію ударів: посольство США в Багдаді атакували ракетами “Катюша”

Прапори Іраку та США / Ілюстративне зображення

Ввечері суботи, 7 березня, посольство Сполучених Штатів у столиці Іраку Багдаді зазнало ракетного удару. Для атаки по дипломатичному представництву в Багдаді бойовики використали радянські реактивні системи залпового вогню «Катюша».

Про це пише Hindustan Times.

Робота ППО та реакція влади Іраку

За інформацією The Caspian Post, серія потужних вибухів пролунала по всій столиці, після чого безпосередньо біля будівлі американського посольства спрацювали системи протиповітряної оборони.

Водночас, як уточнює The Straits Times, захисна система C-RAM змогла успішно перехопити ракети, тому жодна з них не впала на територію дипвідомства, і обійшлося без людських жертв.

У відповідь на цей інцидент прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані віддав наказ силовикам негайно розшукати тих, хто здійснив атаку, щоб притягнути їх до відповідальності.

«Це маргінальні групи, що діють поза законом і не представляють волю іракського народу», — цитує видання іракського прем’єра.

Масштабна атака Ірану на бази США

Цей обстріл стався на тлі ширшої ескалації конфлікту в регіоні. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удари безпілотниками по американському авіаційному центру на базі Аль-Дафра поблизу Абу-Дабі в ОАЕ, а також по військових США в Бахрейні. Крім того, за даними Reuters, очевидці підтвердили потужні вибухи в Досі, столиці Катару.

Водночас The Media Line опублікувало несподівану заяву президента Ірану Масуда Пезешкіяна, у якій висловив жаль з приводу ударів по сусідніх державах Перської затоки. Він пообіцяв, що такі обстріли припиняться, пояснивши інциденти нібито відсутністю повного контролю над діями військових.

Нагадаємо, Росія офіційно підтримала Іран у війні проти США. Посол РФ у Великій Британії звинуватив США та Ізраїль в ескалації, заявивши, що Іран лише захищається.