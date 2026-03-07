Переговори про мир в Україні: Трамп несподівано пояснив свою участь

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвав свою залученість до переговорів про мир між Росією та Україною «послугою для Європи».

Заяву американського лідера, яку він зробив 7 березня, цитує Clash Raport.

Трамп наголосив, що між Росією та Україною існує «величезна ненависть», яка, начебто, заважає досягненню миру.

«Їм дуже важко цього досягти. Це дуже, дуже важко. Побачимо, що буде. Ми багато разів були близькі, але одна чи інша сторона відступала», — сказав він.

При цьому американський президент додав, що у разі відсутності миру в Україні США «не програють».

«Вони програють. Це не дуже впливає на нас, бо нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі. На все життя», — несподівано підсумував він.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп накинувся з критикою на українського лідера Володимира Зеленського, заявивши, що нібито саме він, а не Путін або агресивна політика РФ, є перешкодою для укладання мирної угоди.

Тристоронні переговори України, США та Росії: що відомо

Нагадаємо, спецпредставник США Стів Віткофф нещодавно заявив, що тристоронні переговори за участю США, України та Росії тривають, і вже найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Головною метою цих дискусій є досягнення мирної угоди, яка має остаточно завершити війну.

Раніше західні ЗМІ повідомили, наступний раунд тристоронніх перемовин відклали на невизначений термін.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перенесення дати тристоронніх переговорів не пов’язане із зупинкою роботи групи. Це стало наслідком загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

За словами Зеленського, Україна продовжуватиме переговорний процес щодо закінчення війни, коли США будуть готові працювати так, як домовлялися.