"Осьова" загроза: Зеленський заявив про координацію між РФ та Іраном у нападах на американські бази

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Російський та іранський режими більше не просто співпрацюють — вони існують завдяки взаємній підтримці, спільно спрямовуючи агресію проти цивілізованого світу. Президент України Володимир Зеленський наголосив на наявності розвідданих, які підтверджують пряму участь Росії в координації ударів по американських об’єктах на Близькому Сході.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозвернення 7 березня.

Спільна архітектура терору

За словами глави держави, Москва активно допомагає Тегерану вдосконалювати військові операції, надаючи критично важливу розвідувальну інформацію для корегування атак на бази США.

Президент підкреслив, що йдеться не лише про обмін даними: російські технологічні компоненти виявлені в іранських дронах-камікадзе («Шахедах»), які тероризують регіон. Ці безпілотники застосовуються як проти американських військових, так і проти арабських країн, що є свідченням цілеспрямованої дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

Синхронізація агресії: від України до Близького Сходу

Зеленський наголосив на тому, що світ має справу з єдиним центром координації, який розпалює конфлікти в різних частинах планети.

«Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному — російський та іранський режими — і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході», — заявив Президент.

Ця синхронізація зусиль Москви та Тегерана підтверджує, що сучасні автократичні режими розглядають війну як єдиний інструмент експансії. За словами Зеленського, ігнорування цієї співпраці лише підсилює загрозу як для безпеки Європи, так і для стабільності в Перській затоці.

Що це означає для Заходу?

Викриття такої глибокої інтеграції між РФ та Іраном фактично переводить питання допомоги Україні в іншу площину. Світ починає усвідомлювати: перемога України над Росією безпосередньо впливає на рівень безпеки американських та арабських партнерів на Близькому Сході. Спроби ізолювати ці конфлікти стають безперспективними, оскільки ворог діє як єдиний скоординований фронт.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій із лідерами країн Близького Сходу щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими «Шахедами» в обмін на ракети до Patriot, яких потребує Україна.