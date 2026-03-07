ТСН у соціальних мережах

Україна стрімко старіє: експертка назвала демографічні наслідки війни

Війна вивела проблему старіння населення на рівень національної загрози, з якою роботодавцям доводиться рахуватися вже сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Демографія

Повномасштабна війна значно посилила проблему старіння населення в Україні.

Як повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю проєкту «Новини.LIVE», демографічна ситуація в країні суттєво погіршилася.

Ключові тези експертки:

  • Масштабна міграція: Через війну Україну залишили близько 5 мільйонів людей. Переважну більшість серед тих, хто виїхав, складають молоді жінки з дітьми.

  • Віковий дисбаланс: Лише 6% українських мігрантів належать до вікової категорії 65+, тоді як решта — це люди молодшого віку. Це означає, що Україна втрачає найбільш продуктивну частину населення.

  • Дефіцит кадрів: Роботодавці вже зараз гостро відчувають нестачу робочої сили. Як наслідок, вимоги до віку кандидатів стали менш жорсткими, що є вимушеною реакцією ринку.

  • Глобальний контекст: Хоча старіння населення є загальносвітовою тенденцією, в Україні цей процес протікав ще до війни, а зараз набув критичних обертів.

Проблема вибору сфери діяльності

Елла Лібанова також звернула увагу на невідповідність між потребами економіки та запитами молоді. Наразі реальний сектор економіки потребує фахівців у багатьох галузях, проте значна частина молодого покоління віддає перевагу креативним професіям або дистанційній роботі в онлайн-середовищі.

Нагадаємо, видання CNN нещодавно опублікувало матеріал: західні журналісти стверджують, що Україна перетворюється на країну вдів та сиріт, а народжуваність впала до критичної межі через хронічний стрес, війну та фізіологічні патології у жінок.

