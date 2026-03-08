ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Заяви Трампа щодо війни в Ірані та вибух біля посольства США в Осло: головні новини ночі 8 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 березня 2026 року:

  • Трамп різко відповів Британії щодо участі у війні з Іраном: "Нам не потрібні ті, хто приходить після перемоги" Читати далі –>

  • Трамп відповів, чи допомагає Росія Ірану у війні Читати далі –>

  • Трамп відхрестився щодо причетності США до удару по школі в Ірані Читати далі –>

  • Біля посольства США в Осло стався потужний вибух: поліція розслідує інцидент Читати далі –>

  • Трамп наказав курдам не вступати у війну проти Ірану Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie