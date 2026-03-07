В Україні неочікувано зростуть зарплати: хто отримуватиме понад 80 тисяч

Зарплати в Україні зростуть / © ТСН

Реклама

В Україні найближчим часом можуть зрости зарплати. Експерти прогнозують поступове підвищення доходів працівників вже навесні, однак воно буде нерівномірним: одні спеціалісти зможуть отримувати понад 80 тисяч гривень, тоді як інші відчують лише незначне зростання.

Про це ТСН.ua розповіли економічні експерти Олег Пендзин та Андрій Забловський. Хто може розраховувати на підвищення, які зараз середні зарплати в Україні, хто отримує найбільше та що може змінитися найближчим часом — розповідає ТСН.ua.

В Україні зростуть зарплати: коли і на скільки

Фахівці зазначають, що середня зарплата в Україні у березні може зрости порівняно з лютим. Головними причинами вони називають дефіцит робочої сили, посилення конкуренції між роботодавцями за працівників та поступову адаптацію економіки до умов воєнного часу. Водночас експерти попереджають: автоматичного підвищення доходів не буде, а різниця між низькими і високими зарплатами лише збільшуватиметься.

Реклама

Олег Пендзин нагадав, що у держбюджеті на 2026 рік середню зарплату закладено на рівні 30 032 грн. За його словами, цей показник може бути перевищений вже у першому півріччі.

“Спостерігатимемо стабільне підтягування ринку до цієї позначки протягом весни, у березні середня зарплата може зрости оціночно на 1,5% у порівнянні з лютим, або на 400–450 грн”, — вважає Олег Пендзин.

Причин, за його словами, дві: перша — триває ефект підвищення мінімальної зарплати у січні, друга — у зв’язку з постійною мобілізацією зменшується кількість пропозицій на ринку серед дефіцитних спеціальностей, перш за все робітничих і технічних: станочників, будівельників, водіїв, інженерів-конструкторів і технологів, висококваліфікованих ІТ-фахівців.

“Тому їх заробітки зростають випереджальними темпами. Бюджетники навряд чи можуть розраховувати на підвищення зарплат, а ті, хто працюють в офісі, наприклад, займаються продажами, мають заробляти підвищення зарплати самі собі за рахунок інтенсифікації робочого часу та збільшення обсягу продаж”, — пояснює експерт.

Реклама

Економіст Андрій Забловський зазначає, що точних офіційних даних про середню зарплату у лютому поки що немає. За розрахунками експертів, вона становить приблизно 28,8–28,9 тис. грн.

На його думку, у березні показник може зрости на 0,5–0,7%, тобто приблизно на 150–200 грн.

“Березень очікується як місяць активного росту. Це пов’язано з початком весняного бізнес-сезону та підготовкою до посівної, що підвищує зарплати в агросекторі, — говорить Андрій Забловський. — Але диспропорція між галузями буде значною. Найвищі зарплати залишаються в секторі IT та телекомунікацій — понад 75 000 грн, тоді як культура демонструє найнижчі показники — 17–18 тис. грн”, — каже експерт.

Яка середня зарплата в Україні зараз

За даними порталу Work.ua, станом на березень 2026 року середня зарплата в Україні становить близько 28 тисяч гривень. Це на 17% більше, ніж у той самий період минулого року.

Реклама

Водночас фактичні зарплати значно відрізняються залежно від професії, досвіду та сфери діяльності.

Топ найбільш високооплачуваних професій

Найвищі зарплати традиційно пропонують у сфері IT, телекомунікацій та топменеджменту. За даними ринку праці, до найбільш високооплачуваних спеціалістів належать:

програмісти (Java, Python, .NET)

DevOps-інженери

Data Scientist

технічні архітектори

Product manager

CTO та IT-директори

Senior QA engineer

системні архітектори

менеджери з розвитку бізнесу

топменеджери компаній

керівники відділів продажів

маркетинг-директори

аналітики даних

фахівці з кібербезпеки

інженери-конструктори

фінансові директори

керівники проєктів

архітектори програмного забезпечення

менеджери з міжнародних продажів

IT-консультанти

У цих сферах зарплати можуть перевищувати 70–80 тисяч гривень, а у міжнародних компаніях — бути ще більшими.

Хто отримує понад 40 тисяч гривень

Зарплати понад 40 тисяч гривень також пропонують у низці інших професій, зокрема:

Реклама

менеджер з продажу — близько 36–45 тис. грн

водій — близько 35 тис. грн

оператор контакт-центру — до 30–35 тис. грн

HR-менеджер — близько 31 тис. грн

керівники середньої ланки — понад 32 тис. грн

фахівці з нерухомості — близько 44 тис. грн

інженери та будівельники — близько 30–40 тис. грн.

У деяких випадках, особливо у великих містах або міжнародних компаніях, такі спеціалісти можуть заробляти значно більше.

Хто отримує середню зарплату

Близько до середнього рівня зарплат в Україні отримують працівники таких сфер:

кухарі — близько 29 тис. грн

комірники — близько 27 тис. грн

бухгалтери — близько 26 тис. грн

працівники сфери обслуговування — 25–26 тис. грн

бариста — близько 22 тис. грн

адміністратори — близько 24 тис. грн.

Які професії отримують найменше

Найнижчі зарплати, як правило, фіксують у гуманітарних та бюджетних сферах. Найменше заробляють:

працівники культури

бібліотекарі

молодші наукові співробітники

працівники освіти початкового рівня

касири та продавці

У цих сферах зарплати можуть становити 17–22 тисячі гривень на місяць.

Реклама

Скільки можуть отримувати після підвищення

З огляду на прогноз експертів, уже навесні зарплати можуть зрости ще на кілька відсотків.

Якщо тенденція збережеться, то середня зарплата може наблизитися до 30 тисяч гривень. Спеціалісти технічних і робітничих професій можуть отримувати 40–60 тисяч гривень. А IT-фахівці та спеціалісти телекомунікацій — 80 тисяч гривень і більше.

Втім, експерти наголошують, що підвищення не буде однаковим для всіх. Найшвидше доходи зростатимуть у тих сферах, де вже зараз відчувається гострий дефіцит працівників.