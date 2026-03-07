У Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки по Україні

Атака на Харків.

Реклама

Вночі проти суботи, 7 березня, армія Російської Федерації масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Окупанти традиційно цинічно відзвітували, мовляв, «цілі удару досягнуті».

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

У російському відомстві зухвало заявили, що масованого удару завдали «високоточною зброєю». Атака, звітують окупанти, нібито «став відповіддю» на атаки України.

Реклама

Зауважимо, у кращих традиціях кремлівської методички Міноборони РФ заявило, що атакували начебто лише об’єкти енергетичної інфраструктури та підприємства українського ВПК.

Водночас окупанти і словом не обмовилися про прицільний удар по житловому будинку в Харкові, де вбили цивільних, зокрема дітей. Також в РФ промовчали, що у Києві після нічного обстрілу тисячі будинків знову залишилися без тепла.

Атака РФ 7 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням сотні дронів і ракет наземного та морського базування. Зафіксовано 509 засобів повітряного нападу, з яких 472 цілі було збито або подавлено.

Через масовану атаку у семи областях сталися відключення світла. Знеструмлення зафіксовані у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Реклама

Окрім того, під час нічної атаки РФ пошкодила залізницю. Низка поїздів у вимушено змінила маршрути у кількох областях - Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій. Окрім того, деякі рейси курсувати не будуть.