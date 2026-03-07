Зеленський емоційно відреагував на масований удар РФ

Володимир Зеленський / © Getty Images

Вночі проти 7 березня армія РФ вдарила ракетами і безпілотниками по різних областях України. Під прицілом була енергетика, залізниця та звичайні будинки. Зокрема, житлові багатоповерхівки пошкоджено у Харкові, де загинуло щонайменше сім осіб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що протягом ночі агресорка РФ застосувала проти України 29 ракет і 480 дронів. Окупанти цілились по енергетиці в Києві, а також у Хмельницькій і Чернівецькій областях, по залізниці — на Житомирщині. Наслідки російської атаки фіксують на Сумщині, Одещині, Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Полтавщині, Черкащині.

Президент повідомив, що від ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові, куди влучила балістична російська ракета. Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. За попередніми даними, щонайменше семеро осіб загинуло, а понад десять — отримали поранення. Однак під завалами ще можуть бути люди.

«На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, отже підтримка має тривати. Програма PURL має працювати далі не менш активно», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ вдарила по Україні безпілотниками і ракетами. Зокрема, у Харкові ракета влучила у житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару зруйновано під’їзд будинку — від 1-го до 5-й поверху, а також конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку.

Сусідня Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну. Країна піднімала військову авіацію. Окрім того, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягали найвищого рівня готовності.