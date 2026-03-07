США можуть відправити війська до Ірану: у ЗМІ розкрили плани Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах висловив серйозну зацікавленість у відправці американського військового контингенту на територію Ірану.

Про це пише NBC News.

За словами джерел, йдеться не про масштабне вторгнення, а про невеликі підрозділи для контролю над ядерними об’єктами та забезпечення стабільності нового режиму після завершення бойових дій. Таку інформацію оприлюднили два чинних та один колишній американські посадовці, а також особа, обізнана з ходом переговорів.

План «післявоєнного Ірану» за прикладом Венесуели

Джерела зазначають, що Трамп обговорював з помічниками та республіканцями бачення майбутнього Ірану, де іранський уран перебуватиме під наглядом. А США співпрацюватимуть із новим урядом у сфері видобутку нафти. Президент порівняв бажаний результат із ситуацією у Венесуелі, де після усунення Ніколаса Мадуро США підтримали Делсі Родрігес в обмін на вигідну енергетичну політику.

Публічно Дональд Трамп також не виключає залучення наземних сил. В інтерв’ю газеті «Нью-Йорк Пост» цього тижня він заявив:

«У мене немає жодних сумнівів щодо використання військових частин на місцях. Я кажу: „ймовірно, вони мені не потрібні“ [або] „якби вони були необхідні“».

Реакція Білого дому

У Білому домі інформацію про підготовку наземної операції називають передчасною. Прессекретарка Керолайн Левітт наголосила, що наразі жодних наказів щодо введення військ не віддавалося.

«Ця історія ґрунтується на припущеннях анонімних джерел, які не входять до команди національної безпеки президента і явно не враховуються в цих дискусіях», — заявила Левітт.

Вона додала, що президент Трамп «мудро тримає всі варіанти відкритими», проте наземні війська наразі «не входять до плану цієї операції».

Війна в Ірані — що відомо

З моменту початку війни в Ірані, бойові дії обмежувалися переважно повітряними ударами. За даними Пентагону, внаслідок іранських контратак уже загинуло шестеро американських військовослужбовців, ще 18 отримали поранення.

Експерти попереджають, що поява піхоти на іранській землі значно розширить масштаби конфлікту.

В Ірані заявили про готовність до прямого зіткнення з американськими силами. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у коментарі для NBC News зазначив, що країна підготувалася до будь-якого розвитку подій.

«Ми чекаємо на них. Ми впевнені, що зможемо їм протистояти, і це буде для них великою катастрофою», — наголосив Арагчі.

Наразі Дональд Трамп прогнозує, що активна фаза війни триватиме від чотирьох до п’яти тижнів, хоча й припускає можливість її затягування на невизначений термін.

Згодом президент США заявив, що перебіг війни проти Ірану перевершує очікування Вашингтона.