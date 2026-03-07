ТСН у соціальних мережах

Вночі на Хмельниччині лунали потужні вибухи: які наслідки російської атаки

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вночі на Хмельниччині лунали потужні вибухи: які наслідки російської атаки

Вночі 7 березня Хмельницька область опинилася під російською атакою. У регіоні спрацювали сили ППО, однак фіксують наслідки обстрілу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. Виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.

На Хмельниччині також сталися перебої в електропостачанні. Наразі енергетики працюють над його відновленням.

