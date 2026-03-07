- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2537
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі на Хмельниччині лунали потужні вибухи: які наслідки російської атаки
Вночі 7 березня Хмельницька область опинилася під російською атакою. У регіоні спрацювали сили ППО, однак фіксують наслідки обстрілу. Інформації про постраждалих наразі немає.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Внаслідок атаки пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. Виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.
На Хмельниччині також сталися перебої в електропостачанні. Наразі енергетики працюють над його відновленням.