Валерія Крук шокувала, як тікала з Дубаї під час обстрілів: "Політ був ще той, дуже страшно"

Валерія Крук / © instagram.com/valeriyakruk

Відома українська телеведуча та модель Валерія Крук розповіла, як тікала з Дубаї.

Знаменитість перебувала в ОАЕ на відпочинку. Проте модель застрягла там. Іран почав обстрілювати ОАЕ, тож вильоти просто скасували. Проте Валерія Крук знайшла можливість, як евакуюватися. Допомогли ведучій в цьому друзі, які володіють туристичною компанією. Вони написали Валерії та запропонували варіанти вильотів. Спочатку Крук не погоджувалась, але врешті, коли її рейс, яким вона й мала вилітати, вкотре перенесли на іншу дату, то все ж таки погодилась на пропозицію друзів.

"Дубайська евакуація минула успішно. Дякую друзям! Все вирішилось швидко та неочікувано. Я вже в Болгарії. Вночі прилетіла. Хочу поділитися тим, як я виїхала. Я вкотре вдячна Богу за своїх друзів, за людей, які мені зустрічаються в житті. Саме друзі мені допомогли вилетіти. Мої друзі мають туристичну компанію. Я не зверталась до них, але вони самі мені написали", - поділилась блогерка.

Валерія Крук змогла вилетіти з Дубаї / © instagram.com/valeriyakruk

Врешті, Валерії Крук швидко знайшли рейс. Проте модель говорить, що виліт був не з легких. У період очікування літака почався обстріл, тож всіх евакуйовували. Потім, коли вже Крук прямувала безпосередньо до літака – другий обстріл. Та цього разу вдалося вилетіти. Літак прямував в обліт небезпечних зон, проте модель говорить, що все одно було лячно. Тим не менш, ведуча успішно приземлилась в Болгарії.

"Я зібралась і помчала до аеропорту. Вилітали ми дуже весело. Пройшли реєстрацію, все інше, сидимо в зоні очікування літака, починається обстріл. Всіх евакуюють в таку зону в аеропорту під окремою стелею. Обстріл закінчився, нас повернули знову на посадку. Коли ми їхали в автобусі до літака – починається другий обстріл. Нам дали коридор. Політ був ще той! Дуже страшно було летіти. Хоч літак облітав небезпечні зони, але не всі. Нервувалась я, але все добре", - поділилась блогерка.

Нагадаємо, у Дубаї також застрягла співачка MamaRika. Артистка не може покинути місто, яке обстрілюють. Також через це виконавиці довелося перенести деякі концерти на інші дати.