Олена Кравець прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі та зізналася, як змінився її чоловік

Олена Кравець та Сергій Кравець / © ТСН

Реклама

Українська акторка Олена Кравець відверто висловилася про сімейне життя на тлі розмов у Мережі про можливі труднощі у її шлюбі. Зірка пояснила, чому наразі намагається не виносити особисті теми на публіку, а також розповіла, як змінився її чоловік після служби у війську.

У інтерв’ю Маші Єфросиніній акторка зізналася, що зараз не готова детально коментувати те, що відбувається в її родині. За словами Олени, ця історія стосується не лише її, а й близьких, тому вона ставиться до цього дуже обережно.

Олена Кравець

«Моє особисте життя останнім часом я не виношу на загал, тому що я іноді сама для себе не можу до кінця сформулювати, що відбувається і розібратись. Кожного разу, коли мене питають про це, я згадую, що в цій історії є, як мінімум, мій чоловік, мої діти, мій тато і батьки його. І я, умовно кажучи, відповідаю за них усіх. Це наша історія, яку я поки не готова обговорювати», — поділилася артистка.

Реклама

Олена Кравець з чоловіком та молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

Чоловік акторки, Сергій Кравець, приєднався до війська у жовтні минулого року. Відтоді подружжя бачиться нечасто. Кравець зізнається, що служба сильно вплинула на нього, настільки, що іноді вона ніби знайомиться з ним заново.

«Я можу сказати на сьогоднішній день одне. Після того як Сергій пішов у військо, все дуже змінилося. Дуже. Радикально змінився він. Я це пояснюю певною чоловічою ініціацією. Він опинився в обставинах, в яких не можна не дорослішати. Інколи треба залишатися стрижнем», — зазначає Кравець.

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

За словами Олени, разом із новим досвідом у її чоловіка змінилося і ставлення до життя. Артистка каже, що під час рідкісних зустрічей помічає, як інакше він дивиться на багато речей.

«Мені здається, що в нього змінилася картина світу. Він переоцінив багато чого у своєму житті, переглянув певні моменти. Ми не часто бачимося зараз, але коли ми бачимося я усвідомлюю, що мені подобається, що я бачу і я його таким не знаю. Не можу більше нічого сказати, але тенденція непогана», — додала вона.

Реклама

Олена та Марія Кравець / © YULA company

Окремо акторка розповіла і про особливі стосунки зі старшою донькою Марією, якій нині 23 роки. За словами Кравець, саме вона часто стає для неї головною підтримкою:

«Маша дана мені по життю не просто так… Я думаю, що ми не подруги тільки тому, що ми все одно не можемо одна одній сказати дуже відверті особисті речі. Є певна межа, що ми не можемо обговорювати. Але рівень щирості й довіри у стосунках… він взагалі інший. Вона дорослішає, живе окремо. Вона мій компас… я ніби звіряюся з нею. Вона мене знає ближче за всіх, вона знає весь мій шлях», — відверто заявляє артистка.

Олена Кравець з молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

До слова, Олена та Сергій Кравець разом уже понад 23 роки. Окрім старшої доньки, подружжя виховує ще й 9-річних двійнят — Івана та Катерину, яких акторка інколи показує у своєму блозі.

Нагадаємо, нещодавно Фагот та Ольга Навроцька розірвали шлюб. Артист та дизайнерка розсекретили, що розійшлися після 16 років стосунків.