ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
580
Час на прочитання
3 хв

Олена Кравець прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі та зізналася, як змінився її чоловік

Артистка зізналася, що її чоловік сильно змінився під час служби у війську.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Олена Кравець та Сергій Кравець

Олена Кравець та Сергій Кравець / © ТСН

Українська акторка Олена Кравець відверто висловилася про сімейне життя на тлі розмов у Мережі про можливі труднощі у її шлюбі. Зірка пояснила, чому наразі намагається не виносити особисті теми на публіку, а також розповіла, як змінився її чоловік після служби у війську.

У інтерв’ю Маші Єфросиніній акторка зізналася, що зараз не готова детально коментувати те, що відбувається в її родині. За словами Олени, ця історія стосується не лише її, а й близьких, тому вона ставиться до цього дуже обережно.

Олена Кравець

Олена Кравець

«Моє особисте життя останнім часом я не виношу на загал, тому що я іноді сама для себе не можу до кінця сформулювати, що відбувається і розібратись. Кожного разу, коли мене питають про це, я згадую, що в цій історії є, як мінімум, мій чоловік, мої діти, мій тато і батьки його. І я, умовно кажучи, відповідаю за них усіх. Це наша історія, яку я поки не готова обговорювати», — поділилася артистка.

Олена Кравець з чоловіком та молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з чоловіком та молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

Чоловік акторки, Сергій Кравець, приєднався до війська у жовтні минулого року. Відтоді подружжя бачиться нечасто. Кравець зізнається, що служба сильно вплинула на нього, настільки, що іноді вона ніби знайомиться з ним заново.

«Я можу сказати на сьогоднішній день одне. Після того як Сергій пішов у військо, все дуже змінилося. Дуже. Радикально змінився він. Я це пояснюю певною чоловічою ініціацією. Він опинився в обставинах, в яких не можна не дорослішати. Інколи треба залишатися стрижнем», — зазначає Кравець.

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

За словами Олени, разом із новим досвідом у її чоловіка змінилося і ставлення до життя. Артистка каже, що під час рідкісних зустрічей помічає, як інакше він дивиться на багато речей.

«Мені здається, що в нього змінилася картина світу. Він переоцінив багато чого у своєму житті, переглянув певні моменти. Ми не часто бачимося зараз, але коли ми бачимося я усвідомлюю, що мені подобається, що я бачу і я його таким не знаю. Не можу більше нічого сказати, але тенденція непогана», — додала вона.

Олена та Марія Кравець / © YULA company

Олена та Марія Кравець / © YULA company

Окремо акторка розповіла і про особливі стосунки зі старшою донькою Марією, якій нині 23 роки. За словами Кравець, саме вона часто стає для неї головною підтримкою:

«Маша дана мені по життю не просто так… Я думаю, що ми не подруги тільки тому, що ми все одно не можемо одна одній сказати дуже відверті особисті речі. Є певна межа, що ми не можемо обговорювати. Але рівень щирості й довіри у стосунках… він взагалі інший. Вона дорослішає, живе окремо. Вона мій компас… я ніби звіряюся з нею. Вона мене знає ближче за всіх, вона знає весь мій шлях», — відверто заявляє артистка.

Олена Кравець з молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

До слова, Олена та Сергій Кравець разом уже понад 23 роки. Окрім старшої доньки, подружжя виховує ще й 9-річних двійнят — Івана та Катерину, яких акторка інколи показує у своєму блозі.

Нагадаємо, нещодавно Фагот та Ольга Навроцька розірвали шлюб. Артист та дизайнерка розсекретили, що розійшлися після 16 років стосунків.

Дата публікації
Кількість переглядів
580
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie