Укрaїнa
862
2 хв

У Києві та в інших областях знову оголосили повітряну тривогу: що відомо

Масштабна тривога 6 березня — які області під загрозою ударів БпЛА та ракет.

Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері 6 березня в Україні спостерігається суттєве загострення повітряної обстановки. Повітряну тривогу оголосили у Києві та в низці областях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на вечір 6 березня ворожі безпілотники зафіксовані у більшості центральних та північних областей, а у низці областей зберігається загроза балістичного удару.

Напрямки руху ударних БпЛА

Сили оборони зафіксували розширення географії польотів дронів-камікадзе:

  • Чернігівщина: БпЛА рухаються у напрямку Мени та Сосниці.

  • Полтавщина: рупи безпілотників пролітають повз Велику Багачку, тримаючи курс на південний захід. Раніше фіксувався рух на Диканьку, Решетилівку та Зіньків.

  • Дніпропетровщина: дрони помічені в районі Губинихи, курс — на захід.

  • Сумщина: ворожі цілі перебувають безпосередньо над Сумами та продовжують заходити з боку кордону.

  • Кіровоградщина: БпЛА тримають курс на Знам’янку.

  • Південь: нові групи дронів заходять з Херсонщини на Миколаївщину.

Загроза ракетного удару та авіабомб

Ситуація залишається напруженою через активність ракетних військ та авіації РФ:

  • Балістика. Повітряні сили попереджають про високу загрозу застосування балістичного озброєння. Особлива небезпека зафіксована з боку Воронезької області РФ.

  • Авіаудари (КАБ). тактична авіація ворога здійснила пуски керованих авіабомб по Запорізькій та Донецькій областях.

Мешканцям усіх областей, де оголошено тривогу, наполегливо рекомендується залишатися в укриттях до відбою.

Станом на 6 березня 22:34 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги.

Карта повітряної тривоги.

Нагадаємо, 6 березня вже оголошували повітряну тривогу у Києві. Ворожі дрони зафіксували у повітряному просторі Київської та Чернігівської областей.

