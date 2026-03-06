- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 862
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві та в інших областях знову оголосили повітряну тривогу: що відомо
Масштабна тривога 6 березня — які області під загрозою ударів БпЛА та ракет.
Увечері 6 березня в Україні спостерігається суттєве загострення повітряної обстановки. Повітряну тривогу оголосили у Києві та в низці областях.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на вечір 6 березня ворожі безпілотники зафіксовані у більшості центральних та північних областей, а у низці областей зберігається загроза балістичного удару.
Напрямки руху ударних БпЛА
Сили оборони зафіксували розширення географії польотів дронів-камікадзе:
Чернігівщина: БпЛА рухаються у напрямку Мени та Сосниці.
Полтавщина: рупи безпілотників пролітають повз Велику Багачку, тримаючи курс на південний захід. Раніше фіксувався рух на Диканьку, Решетилівку та Зіньків.
Дніпропетровщина: дрони помічені в районі Губинихи, курс — на захід.
Сумщина: ворожі цілі перебувають безпосередньо над Сумами та продовжують заходити з боку кордону.
Кіровоградщина: БпЛА тримають курс на Знам’янку.
Південь: нові групи дронів заходять з Херсонщини на Миколаївщину.
Загроза ракетного удару та авіабомб
Ситуація залишається напруженою через активність ракетних військ та авіації РФ:
Балістика. Повітряні сили попереджають про високу загрозу застосування балістичного озброєння. Особлива небезпека зафіксована з боку Воронезької області РФ.
Авіаудари (КАБ). тактична авіація ворога здійснила пуски керованих авіабомб по Запорізькій та Донецькій областях.
Мешканцям усіх областей, де оголошено тривогу, наполегливо рекомендується залишатися в укриттях до відбою.
Станом на 6 березня 22:34 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, 6 березня вже оголошували повітряну тривогу у Києві. Ворожі дрони зафіксували у повітряному просторі Київської та Чернігівської областей.