Масована атака Росії на Україну: у семи областях фіксують відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

У ніч на 7 березня та вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах, що призвело до відключень світла у споживачів.

Про це офіційно повідомили в НЕК «Укренерго».

Наслідки обстрілів та відновлювальні роботи

За інформацією «Укренерго», станом на ранок знеструмлення зафіксовані у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків там, де це дозволяє безпекова ситуація.

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», — наголосили в компанії.

Запровадження графіків відключення світла

Як повідомляють енергетики, через пошкодження від останніх обстрілів у деяких регіонах вводять графіки відключень для населення та обмеження для промисловості. Енергетики радять перевіряти розклад знеструмлень за вашою адресою на офіційних сайтах обленерго.

Енергетики просять громадян змінити звички використання електроенергії для стабілізації системи. Потужні прилади рекомендують вмикати у денний час — з 11:00 до 15:00, оскільки в цей період найефективніше працюють сонячні електростанції. У регіонах, де діють обмеження, основне навантаження на мережу доцільно переносити на нічний час — після 22:00.

Масована атака РФ по Україні — що відомо

У ніч на 7 березня Сили оборони України відбили масштабний комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури. ППО збила 472 повітряні цілі, серед яких 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.

На жаль, армія РФ атакувала Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці.

На Житомирщині ліквідували пожежі на об’єктах інфраструктури після нічної атаки.

Росія завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей.

А у Краматорську через нічний обстріл Росії постраждали діти. Окупаційні війська скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу.