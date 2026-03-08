Трамп наказав курдам не вступати у війну проти Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує залучення курдських формувань до бойових дій проти Ірану, попри їхню готовність взяти участь у конфлікті.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами Трампа, він відкинув пропозицію залучити курдів до війни, оскільки ситуація на Близькому Сході і без того є складною.

«Вони готові вступити у війну, але я сказав їм, що не хочу, щоб вони це робили. Конфлікт і так досить складний», — пояснив американський президент.

У Вашингтоні побоюються, що участь курдських сил може спровокувати масштабні внутрішні заворушення в Ірані. Зокрема, це здатне підштовхнути до виступів інші етнічні групи, які прагнуть автономії.

Водночас іранські державні медіа повідомляють, що іранські військові вже завдали ударів по позиціях курдських формувань у регіоні Курдистан в Іраку. Також Корпус вартових Ісламської революції пригрозив «жорстко придушити» будь-які сепаратистські рухи, які можуть загрожувати територіальній цілісності країни.

Війна США проти Ірану: заяви Трампа про тривалість і мету

Нагадаємо, Дональд Трамп у п’ятницю, 5 березня, заявив, що США не укладатимуть з Іраном жодної угоди та мають намір прийняти лише його беззастережну капітуляцію.

Раніше американський президент висловив бажання особисто брати участь у виборі наступного верховного лідера Ірану після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Він визнав, що Моджтаба Хаменеї, син убитого верховного лідера, є найімовірнішим наступником, але водночас чітко дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним.

За словами Трампа, США хочуть бачити на чолі Ірану людину, здатну принести «гармонію та мир», інакше через кілька років конфлікт може відновитися.

Наступного дня після початку спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Дональд Трамп заявляв, що ця військова операція може тривати орієнтовно чотири тижні.

Згодом президент США заявив, що перебіг війни проти Ірану перевершує очікування Вашингтона.