Дрони вивели з ладу ключову ланку нафтової логістики на півдні РФ: деталі і відео

Армавір у вогні: дрони масовано атакували нафтовий вузол на Кубані

У ніч на 8 березня безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії, де загорілася лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) «Армавір».

Про це пише OSINT-канал «КіберБорошно».

Зазначається, щр ЛПДС «Армавир» — це вузловий об’єкт трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується у резервуарному парку та відвантажується залізницею.

«Ураження такого вузла впливає одразу на кілька елементів системи: може порушити роботу ділянки трубопроводу і зменшити обсяги перекачування, створити дефіцит у резервуарному буфері та зупинити залізничний налив, через який паливо розподіляється далі по регіонах», — пояснили в каналі

Станція «Армавір» є однією з ланок енергетичного ланцюга, тому її пошкодження впливає не на окремий об’єкт, а на всю систему транспортування нафтопродуктів на цій ділянці.

В РФ підтвердили, що в результаті атаки БПЛА в Армавірі загорілася нафтобаза. За повідомленнями російських ЗМІ, до гасіння пожежі залучено 91 людину особового складу та 26 одиниць техніки. Росіяни стверджують, що постраждалих внаслідок атаки немає, але незалежно перевірити цю інформацію поки немає змоги.

Відео атаки поширили у Мережі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ уразили два фрегати РФ у Новоросійську.