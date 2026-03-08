Як вимити чашки з-під чаю і кави до бездоганної чистоти

Відмити чашки від чайного нальоту можна за допомогою соди / © Pixabay

Коричневі сліди спричинені кислотою або речовинами, що є барвниками, які додають у різні напої, щоб надати їм колір. Якщо вони дуже стійкі, то можуть навіть не відмитися в посудомийній машині, а натомість їх потрібно видалити вручну.

Про це пише Journal des femmes.

Ось кроки, які ви можете виконати, щоб відмити чашку від чаю та кави содою:

Додайте в чашку 1−2 чайні ложки соди.

Залийте чашку гарячою водою до самого краю.

Дайте розчину налипнути на дно та стінки чашки на кілька хвилин.

Після цього візьміть щітку для посуду та потріть нею по внутрішній поверхні чашки, особливу увагу приділяючи зоні, де зазвичай залишаються плями від чаю.

Ополосніть чашку під проточною водою, щоб видалити залишки соди.

Якщо чашка все ще не виглядає досить чистою, повторіть процес ще раз або залиште розчин надовше.

Після того, як чашка стане досить чистою, промийте її добре проточною водою.

Допоможе і лимон. Завдяки природній кислотності, лимон розчиняє плями від чаю та кави та очищує поверхню.

Протріть внутрішню поверхню чашки скибочкою лимона або налий всередину лимонний сік і залиши на 5-7 хвилин, а потім змий гарячою водою.

Цей метод безпечний, якщо чашка покрита глазур’ю і не має орнаменту. На кружках з необробленої кераміки або з не покритої глазур’ю теракоти застосування лимона може пошкодити поверхню, залишаючи сліди.

Інший засіб, який допоможе очистити чайний наліт — оцет. Протріть забруднені місця оцтом і залиште для впливу на 15-20 хвилин, після чого ретельно промийте чашку із засобом для миття посуду.

