РФ вдарила по Кривому Розі: куди влучила і які наслідки

У Кривому Розі під удар потрапив об’єкт логістики, на місці влучання спалахнула пожежа.

Дмитро Гулійчук
Робота мобільних груп ППО. Колаж ілюстративний

Робота мобільних груп ППО. Колаж ілюстративний / © tsn.ua

У ніч на 8 березня російські безпілотники атакували Дніпропетровщину, в тому числі місто Кривий Ріг.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Зокрема, у Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа. Була пошкоджена транспортна інфраструктура. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що у місті усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.

/ © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

© Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, що вночі 6 березня Росія також била безпілотниками «Шахед» по Кривому Розі Дніпропетровської області. У місті пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

