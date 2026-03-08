РФ вдарила по Кривому Розі: куди влучила і які наслідки

Робота мобільних груп ППО. Колаж ілюстративний / © tsn.ua

У ніч на 8 березня російські безпілотники атакували Дніпропетровщину, в тому числі місто Кривий Ріг.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Зокрема, у Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа. Була пошкоджена транспортна інфраструктура. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що у місті усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.

Нагадаємо, що вночі 6 березня Росія також била безпілотниками «Шахед» по Кривому Розі Дніпропетровської області. У місті пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.