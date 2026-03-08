ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
39
1 хв

Затримки поїздів та зміни маршрутів: в “Укрзалізниці” пояснили ситуацію з рейсами

В Україні низка поїздів “Укрзалізниці” курсує із затримками через попередні пошкодження інфраструктури та збої у графіку. Частина рейсів вирушає із запізненням до кількох годин, а деякі маршрути тимчасово скоротили або розділили на коротші ділянки.

Олена Кузьмич
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

В “Укрзалізниці” повідомили, що після проведення ремонтних робіт рух поїздів поступово повертається до звичного графіка. Водночас частина рейсів усе ще вирушає із запізненням через пізнє прибуття попередніх поїздів.

Зокрема, із затримкою відправляються такі поїзди:

  • №19/20 Київ — Холм — близько +3:00

  • №67/68 Київ — Варшава — +3:00

  • №105/106 Київ — Одеса-Головна — +2:00

  • №51/52 Київ — Перемишль — +2:00

  • №93/94 Холм — Харків — +3:00

  • №97/98 Ковель — Київ — +2:25

  • №113/114 Ужгород — Харків — +4:00.

В “Укрзалізниці” зазначили, що це не означає аналогічної затримки на всіх станціях маршруту. Часто машиністи надолужують час у дорозі, тому запізнення може скорочуватися.

Крім того, через попередні затримки деякі довгі рейси тимчасово розділили на коротші маршрути з пересадкою. Наприклад, поїзд Запоріжжя — Ясіня наразі курсує лише до Івано-Франківська, а на ділянці Ясіня — Івано-Франківськ запустили окремий “човниковий” рейс.

Таке рішення дозволило швидше обертати вагони та скоротити затримки у зворотному напрямку.

Водночас міжнародні рейси також коригують із урахуванням запізнень. Зокрема, польські партнери підготували автобуси до Варшави для пасажирів поїзда №119 Київ — Холм, а рейс №27/28 Чоп — Київ тимчасово затримують, щоб забезпечити пересадку пасажирів зі словацького поїзда Братислава/Кошице — Ужгород.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" скасовує частину приміських рейсів в Україні: які поїзди не їздять

