- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 8 березня: що відомо
Активність Сонця залишається доволі спокійною.
У неділю, 8 березня, геомагнітні умови будуть спокійними. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 3,7 (зелений рівень).
Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.
Високошвидкісний потік, що вийшов з трансекваторіальної корональної діри був геоефективним протягом певного періоду напередодні. Відбулося підвищення геомагнітної активності до жовтого рівня.
Магнітні бурі впливають на самопочуття метеочутливих осіб, гіпертоніків, людей з хронічними захворюваннями. Найбільш поширені симптоми - головний біль, слабкість, швидка втома, безсоння, дратівливість та перепади настрою.