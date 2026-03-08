ТСН у соціальних мережах

152
1 хв

Магнітна буря 8 березня: що відомо

Активність Сонця залишається доволі спокійною.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

У неділю, 8 березня, геомагнітні умови будуть спокійними. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 3,7 (зелений рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.

Високошвидкісний потік, що вийшов з трансекваторіальної корональної діри був геоефективним протягом певного періоду напередодні. Відбулося підвищення геомагнітної активності до жовтого рівня.

Магнітна буря 8 березня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття метеочутливих осіб, гіпертоніків, людей з хронічними захворюваннями. Найбільш поширені симптоми - головний біль, слабкість, швидка втома, безсоння, дратівливість та перепади настрою.

152
