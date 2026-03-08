- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 884
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 8 марта: что известно
Активность Солнца остается достаточно спокойной.
В воскресенье, 8 марта, геомагнитные условия будут спокойны. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 3,7 (зеленый уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и информация Британской геологической службы.
Высокоскоростной поток, вышедший из трансэкваториальной корональной дыры, был геоэффективным в течение определенного периода накануне. Произошло повышение геомагнитной активности до желтого уровня.
Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями. Наиболее распространенные симптомы — головная боль, слабость, быстрая усталость, бессонница, раздражительность и перепады настроения.