Магнитная буря 8 марта: что известно

Активность Солнца остается достаточно спокойной.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 8 марта, геомагнитные условия будут спокойны. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 3,7 (зеленый уровень).

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и информация Британской геологической службы.

Высокоскоростной поток, вышедший из трансэкваториальной корональной дыры, был геоэффективным в течение определенного периода накануне. Произошло повышение геомагнитной активности до желтого уровня.

Магнитная буря 8 марта. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями. Наиболее распространенные симптомы — головная боль, слабость, быстрая усталость, бессонница, раздражительность и перепады настроения.

