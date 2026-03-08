Как высыпаться и просыпаться полными энергии / © Credits

Сон — одна из базовых потребностей организма. Мы проводим в нем почти треть жизни, но даже в 2026 году многие люди все еще не уверены, как именно спать «правильно».

Одни стараются обязательно набрать восемь часов сна, другие устанавливают десяток будильников, а кто-то ищет волшебные добавки, которые якобы помогут быстро заснуть, об этом рассказало издание Womenʼs Health. В то же время качественный сон — это гораздо больше, чем просто количество часов в постели.

Эксперты по сну, нейропсихологи и исследователи объясняют, что здоровый отдых формируется из нескольких ключевых факторов — регулярности, питания, психологического состояния и даже образа мышления перед сном.

Восемь часов — не универсальное правило

Много лет считалось, что идеальный сон взрослого человека — ровно 8 часов. Однако современная наука смотрит на это более гибко. Специалисты объясняют, что для большинства людей норма составляет 7-9 часов, но реальные потребности могут отличаться. Кому-то достаточно семи часов, а кому-то нужно девять, чтобы чувствовать себя бодро.

Важнее другое — регулярность. Люди с четким графиком сна и пробуждения имеют значительно более низкие риски проблем со здоровьем, чем те, кто ложится спать каждый раз в разное время. Проще говоря, постоянный режим иногда важнее, чем точное количество часов.

Несколько будильников делают вас более уставшими

Многие люди устанавливают сразу несколько будильников «на всякий случай», но эксперты говорят, что такая привычка имеет обратный эффект.

Когда мы нажимаем кнопку «отложить», организм начинает новый цикл сна. Однако он прерывается буквально через несколько минут, что приводит к сонной инерции — ощущению тяжести и вялости после пробуждения. Гораздо эффективнее:

установить один будильник

вставать сразу после него

постепенно приучить организм к стабильному режиму.

Также помогают световые будильники, которые имитируют рассвет и будят мягко.

Гигиена сна

Термин «гигиена сна» включает базовые рекомендации:

темная и прохладная спальня

отсутствие гаджетов перед сном

спокойный ритуал засыпания

тишина и комфорт

Эти правила действительно помогают лучше засыпать, однако специалисты отмечают, что они не являются лечением бессонницы.

Если проблемы со сном длятся долго, самым эффективным методом считается когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I). Она помогает изменить поведение и мышление, которые мешают нормальному сну.

Добавки

Магний, травяные капсулы или популярные «сонные коктейли» могут казаться быстрым решением. Но ни одна добавка не способна компенсировать несбалансированный образ жизни. Гораздо эффективнее поддерживать сон с помощью питания:

больше овощей и фруктов

цельнозерновые продукты

орехи и семена

полезные жиры

нежирные источники белка

Такие продукты помогают организму вырабатывать мелатонин и серотонин — гормоны, которые регулируют сон.

Ваше самочувствие

Фитнес-браслеты и трекеры могут давать интересную статистику, но они не всегда точны. Эксперты предлагают ориентироваться на три простых показателя:

Вы просыпаетесь бодрыми В течение дня чувствуете достаточно энергии Засыпаете примерно за 20 мин

Если эти условия выполняются, скорее всего, ваш сон уже достаточно качественный.

Спать отдельно от партнера

Последние годы все популярнее становится явление, которое называют "sleep divorce" — когда партнеры иногда или постоянно спят в разных комнатах. Причины могут быть разные:

храп

различные графики

беспокойный сон

разная температура в комнате

И хотя звучит это радикально, качественный сон положительно влияет и на отношения. Главное — находить время для совместного вечернего общения.

Если не можете заснуть

Худшее, что можно сделать, — начать волноваться из-за бессонницы. Тревожные мысли лишь усугубляют проблему. Если сон не приходит:

не смотрите постоянно на часы

не прокручивайте проблемы в голове

при необходимости встаньте и займитесь спокойной деятельностью

Например, почитайте книгу с приглушенным светом. Когда почувствуете сонливость, возвращайтесь в постель.

Среди десятков советов есть один, который поддерживают практически все специалисты по сну — просыпайтесь каждый день примерно в одно и то же время. Это помогает стабилизировать циркадные ритмы — внутренние биологические часы организма. Когда режим становится регулярным, тело само начинает сигнализировать, когда пора спать. Даже в выходные желательно не менять график более чем на один час.

Качественный сон — это не о строгих правилах или магических формулах. Современные исследования показывают, что главное — слушать собственный организм и создавать стабильный режим отдыха. Регулярный график, здоровое питание, меньше стресса перед сном и немного терпения — эти простые принципы работают лучше любых модных лайфхаков.