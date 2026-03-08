Скандал на Fox News из-за присвоения украинских дронов: чем все закончилось (видео)

Украинские дроны на Fox News / © скрин с видео

Реклама

Накануне телеканал Fox News оказался в центре скандала. Во время одного из выпусков в эфире продемонстрировали видео успешной работы дронов-перехватчиков STING, эффективно уничтожающих вражеские воздушные цели. Однако журналисты по ошибке выдали эти кадры за достижение американского военно-промышленного комплекса.

Об этом пишет украинский общественный деятель Сергей Стерненко.

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс в эфире своего шоу не только признал ошибку телеканала, но и выразил откровенный восторг уровнем украинских технологий. Он подчеркнул, что разработчики из Украины создали действительно выдающееся оружие, отвечающее самым высоким стандартам современной войны.

Реклама

«Украина поддерживает нас. Они разработали самые современные технологии борьбы с дронами», — подчеркнул Уоттерс.

Дата публикации 10:04, 08.03.26 Количество просмотров 32 Fox News признал ошибку: американцев поразили украинские дроны "Дикі Шершні"

Американский журналист особо отметил технические характеристики украинских аппаратов. По его словам, инженерам удалось создать отличные, быстрые и маневренные дроны-перехватчики, которые при этом остаются недорогими в производстве.

На фоне признания украинского лидерства в сфере беспилотных систем, в эфире Fox News прозвучал тезис о готовности официального Киева делиться передовым опытом со своими стратегическими партнерами.

Джесси Уоттерс напомнил позицию украинского руководства по военно-техническому сотрудничеству.

Реклама

«Зеленский говорит, что хочет помочь. Возможно, предложит нам эти „Дикие шершни“, — резюмировал ведущий телеканала.

Что предшествовало

Всюжете телеканала Fox News о военной операции США в Иране украинские дроны-перехватчики ошибочно показали как новейшую американскую технологию.

Как обратили внимание в украинской компании Дики Шершни (Wild Hornets), в видео использовали кадры применения их беспилотников Sting для уничтожения российских дронов-камикадзе Shahed. При этом на обнародованных кадрах был виден даже логотип производителя.

В компании отметили, что ценят внимание международных медиа к эффективности украинских дронов, однако подчеркнули, что эти разработки являются результатом длительной работы украинских инженеров и военных и заслуживают должного признания.

Реклама

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Зеленский заявил, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока в стабилизации ситуации и защите гражданских.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к военно-техническому обмену со странами Ближнего Востока — украинские перехватчики могут передать партнерам в обмен на ракеты ПАК-3 для систем Patriot.