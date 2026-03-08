Під руїнами Стародавнього Риму бродять дивовижні гігантські істоти, що здивували вчених

Стародавній Рим

У столиці Італії, серед стародавніх руїн Ринку Траяна, вирує приховане життя. Цей масштабний торговий та адміністративний комплекс, збудований близько 110 року нашої ери, сьогодні населяють не римські легіонери, а унікальна колонія прісноводних крабів.

Про це пише Discover Wildlife.

Серед підземних водних шляхів античної пам’ятки дослідники виявили велику популяцію прісноводних крабів — виду, який наразі перебуває під загрозою зникнення на всій території південної Європи. Колонію помітили лише у 1980-х роках, тому точний час її появи залишається загадкою. Ймовірно, ракоподібні існують тут сотні років.

Як зазначає дослідник екосистеми Емануеле, науковці звернули увагу на нетипові розміри цих міських мешканців. Зазвичай прісноводні краби мають розмір тіла близько 5 сантиметрів, проте особини з Ринку Траяна виростають до 7 сантиметрів.

«Схоже, що це випадок ізольованого популяційного гігантизму. Це явище часто спостерігається на островах, де відсутність природних хижаків і велика кількість безпечних схованок сприяють додатковому фізіологічному зростанню», — пояснює експерт.

Життя в порожніх залах стародавнього комплексу виявилося надзвичайно комфортним для ракоподібних. Тут сформувалася закрита екосистема з постійним доступом до їжі. Раціон крабів складається з мертвих гризунів, тарганів, рослин та залишків їжі. Крім того, територія Ринку Траяна є закритою для вільного відвідування, що мінімізує негативний вплив людського фактора.

Більшу частину часу тварини проводять у прохолодних підземних укриттях, виходячи на поверхню переважно вночі або під час дощових днів.

«Спостерігати за демонстрацією сили цієї особини було схоже на спостереження за останнім гладіатором Риму. Це яскраво показує, наскільки стійкою може бути дика природа, якщо ми залишимо для неї хоч трохи простору», — підсумував Емануеле.

