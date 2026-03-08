- Дата публикации
Новые удары Ирана по странам Персидского залива: в Кувейте вспыхнул небоскреб (видео)
Воскресное утро 8 марта началось для стран Персидского залива с массированного воздушного удара. Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ оказались под прицелом иранских беспилотников и баллистических ракет.
Страны Персидского залива сообщили о новой волне ударов иранских беспилотников и ракет в воскресенье утром, 8 марта.
Об этом сообщает CNN.
Кувейт
Кувейтская армия заявила, что в воскресенье по местному времени волна вражеских беспилотников была направлена на хранилище топлива в международном аэропорту Кувейта, а осколки и обломки от перехватов повредили некоторую гражданскую инфраструктуру. Вооруженные силы Кувейта также перехватили ряд баллистических ракет, сообщают государственные СМИ.
Здание Государственного института социального обеспечения Кувейта было поражено в результате удара беспилотника.
На видеозаписи, распространенной в Сети, видно, как примерно 22-этажное здание горит рано утром. На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, что пожар бушует преимущественно на верхних этажах.
«Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара», — говорится в публикации Press TV.
СМИ Кувейта утверждают, что пострадавших в результате этой атаки нет.
Два сотрудника кувейтской пограничной службы погибли в воскресенье утром «во время исполнения своего национального долга», сообщили государственные СМИ, не предоставляя других подробностей. Непонятно, связан ли инцидент с ударами по аэропорту и правительственному зданию.
Саудовская Аравия
Министерство обороны Саудовской Аравии также заявило, что подверглось атакам дронов, перехватив по меньшей мере 21 дрон в воскресенье утром.
Бахрейн
Министерство внутренних дел Бахрейна официально назвало причиной пожара в морском порту Мина-Салмана «иранскую агрессию». В настоящее время спасательные службы продолжают борьбу с огнем на объектах портовой инфраструктуры.
ОАЭ
Противовоздушная оборона в ОАЭ «в настоящее время реагирует на ракетную угрозу», — написало Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в сообщении, опубликованном в воскресенье рано утром.
Разнообразные атаки беспилотников и ракет произошли после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан в субботу извинился перед странами Персидского залива за многочисленные атаки беспилотников и ракет на прошлой неделе на американские базы в регионе, заявив, что Иран прекратит атаковать своих соседей, если сам не подвергнется нападению.
Позже в офисе Пезешкиана опровергли эту информацию, а сам он подвергся критике от силового крыла Ирана (КСИР).
Напомним, что этой ночью Израиль начал новую фазу операции против Ирана и нанес удары по нефтяной инфраструктуре. После атаки в Тегеране вспыхнул пожар на одном из нефтеперерабатывающих объектов.