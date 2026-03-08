Новые удары Ирана по странам Персидского залива: в Кувейте вспыхнул небоскреб (видео)

Удар по небоскребу в Кувейте

Страны Персидского залива сообщили о новой волне ударов иранских беспилотников и ракет в воскресенье утром, 8 марта.

Об этом сообщает CNN.

Кувейт

Кувейтская армия заявила, что в воскресенье по местному времени волна вражеских беспилотников была направлена на хранилище топлива в международном аэропорту Кувейта, а осколки и обломки от перехватов повредили некоторую гражданскую инфраструктуру. Вооруженные силы Кувейта также перехватили ряд баллистических ракет, сообщают государственные СМИ.

Здание Государственного института социального обеспечения Кувейта было поражено в результате удара беспилотника.

На видеозаписи, распространенной в Сети, видно, как примерно 22-этажное здание горит рано утром. На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, что пожар бушует преимущественно на верхних этажах.

«Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара», — говорится в публикации Press TV.

СМИ Кувейта утверждают, что пострадавших в результате этой атаки нет.

Два сотрудника кувейтской пограничной службы погибли в воскресенье утром «во время исполнения своего национального долга», сообщили государственные СМИ, не предоставляя других подробностей. Непонятно, связан ли инцидент с ударами по аэропорту и правительственному зданию.

Саудовская Аравия

Министерство обороны Саудовской Аравии также заявило, что подверглось атакам дронов, перехватив по меньшей мере 21 дрон в воскресенье утром.

Бахрейн

Министерство внутренних дел Бахрейна официально назвало причиной пожара в морском порту Мина-Салмана «иранскую агрессию». В настоящее время спасательные службы продолжают борьбу с огнем на объектах портовой инфраструктуры.

ОАЭ

Противовоздушная оборона в ОАЭ «в настоящее время реагирует на ракетную угрозу», — написало Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в сообщении, опубликованном в воскресенье рано утром.

Разнообразные атаки беспилотников и ракет произошли после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан в субботу извинился перед странами Персидского залива за многочисленные атаки беспилотников и ракет на прошлой неделе на американские базы в регионе, заявив, что Иран прекратит атаковать своих соседей, если сам не подвергнется нападению.

Позже в офисе Пезешкиана опровергли эту информацию, а сам он подвергся критике от силового крыла Ирана (КСИР).

Напомним, что этой ночью Израиль начал новую фазу операции против Ирана и нанес удары по нефтяной инфраструктуре. После атаки в Тегеране вспыхнул пожар на одном из нефтеперерабатывающих объектов.