"Кхе-кхе… Давайте ще раз": Кремль випадково опублікував невдалий дубль привітання Путіна з 8 березн

Путін / © Associated Press

У Мережі з’явилася робоча версія відеопривітання президента РФ Володимира Путіна з Міжнародним жіночим днем. У ньому залишилися невдалі дублі під час запису, де диктаор кашляє і просить перезаписати ролик.

Про це пише ASTRA.

Кремль випадково показав невдалий дубль привітання Путіна з 8 березня

Путін закашлявся

Як випливає з відео, під час промови Путін кілька разів переривається через першіння в горлі. Протягом приблизно пів хвилини російський лідер неодноразово відкашлюється, а формове путінське “кхе-кхе” пролунало понад 10 разів. У середині відео він звертається до знімальної групи з проханням повторити фразу.

«Давайте ще раз скажу, тому що першило (в горлі — ред.), — каже Путін.

Після того, як ролик почав поширюватися в інтернеті, його видалили з офіційних платформ, а також із деяких медіа, які встигли опублікувати початкову версію відео.

У NEXTA переконані, що пропагандисти підставили Путіна, випадково «зливши» невідредаговане відео з привітанням.

«Вони швидко вирізали його та викинули чисту версію… але оригінал вже вибухнув усюди. Автогол року!», — завершили у виданні.

Інцидент прокоментував радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

«Російські пропагандисти не вірять у випадковість та заявляють про „бунт“, — написав він.

Раніше у Мережі показали відео, на якому президент РФ Володимир Путін помітно кульгає. Це сталося під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом напередодні переговорів на Алясці. Спостерігачі також звернули увагу на скутість рухів і вираз обличчя політика. Через це в Мережі знову заговорили про можливі серйозні проблеми зі здоров’ям у диктатра, зокрема — рак або хворобу Паркінсона. Водночас Кремль заперечує такі припущення, а західна розвідка заявляє, що переконливих доказів цього немає.