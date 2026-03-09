Представники Трампа терміново летять до Ізраїлю після ударів по нафтових об’єктах Ірану — ЗМІ

Кушнер і Віткофф / © Getty Images

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчим часом відвідають Ізраїль із терміновим візитом.

За інформацією The Times of Israel, поїздка запланована на 10 березня і відбудеться на тлі напруження у відносинах між Вашингтоном та Єрусалимом.

Причиною дипломатичної активності стали масштабні удари Ізраїлю по нафтовій інфраструктурі Ірану, які викликали занепокоєння у США.

За даними видання, ізраїльська сторона попереджала американських партнерів про плани атак на енергетичні об’єкти. Водночас у Білому домі розраховували, що ці удари матимуть радше символічний характер і не призведуть до серйозних руйнувань стратегічних об’єктів.

Однак фактичні масштаби ударів виявилися значно більшими, що й стало причиною термінових консультацій між союзниками. Очікується, що під час візиту американські представники обговорять подальшу координацію дій на тлі ескалації довкола Ірану.

В Ірані обрали нового верховного лідера: що відомо

Звернення Нетальягу з’явилося після того, як з’явилася інформація про те, що в Ірані могли завершити голосування щодо наступника верховного лідера Алі Хаменеї. За інформацією місцевих ЗМІ, головним претендентом на цю посаду є його син — Моджтаба Хаменеї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану не зможе довго утримуватися при владі без схвалення Вашингтона.

Раніше американський президент заявив, що хоче особисто брати участь у виборі наступного верховного лідера Ірану. Моджтабу Хаменеї він назвав «слабкою фігурою» і сказав, що не прийме лідера, який продовжить колишню політику Ірану.

В Ізраїлі пообіцяли, що будь-який наступник ліквідованого верховного лідера Ірану буде «однозначною мішенню для знищення».

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб.