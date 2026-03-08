Прем’єр-міністр Ізраїлю несподівано звернувся до громадян Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу / © скриншот з відео

У неділю, 8 березня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу несподівано звернувся до іранського народу, закликаючи його до повстання проти режиму аятол, який зберігає владу в країні.

Своє звернення до «хороброго народу Ірану» він опублікував у мережі Х.

Відеоролик супроводжує кінематографічна музика, у ньому, крім виступу самого Нетаньягу, демонструються кадри із літаками ізраїльських ВПС та натовпів на вулицях, що розмахують так званими «шахськими» прапорами Ірану із зображенням Лева і Сонця та прапорами Ізраїлю.

У своєму зверненні Нетаньягу наголосив, що його країна прагне «звільнити Іран від ярма тиранії».

Він додав, що зрештою саме іранці повинні «повстати» та покласти край режиму.

«Я вірю, що якщо ви повстанете в момент істини, то незабаром настане день, коли Ізраїль та Іран знову стануть хоробрими друзями», — заявив ізраїльський прем’єр.

Раніше Нетаньягу публічно заявляв, що сподівається на зміну режиму в Ірані внаслідок військового конфлікту, який Ізраїль продовжує разом із США.

В Ірані обрали нового верховного лідера: що відомо

Звернення Нетальягу з’явилося після того, як з’явилася інформація про те, що в Ірані могли завершити голосування щодо наступника верховного лідера Алі Хаменеї. За інформацією місцевих ЗМІ, головним претендентом на цю посаду є його син — Моджтаба Хаменеї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану не зможе довго утримуватися при владі без схвалення Вашингтона.

Раніше американський президент заявив, що хоче особисто брати участь у виборі наступного верховного лідера Ірану. Моджтабу Хаменеї він назвав «слабкою фігурою» і сказав, що не прийме лідера, який продовжить колишню політику Ірану.

В Ізраїлі пообіцяли, що будь-який наступник ліквідованого верховного лідера Ірану буде «однозначною мішенню для знищення».

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб.