Іран визнав співпрацю з Росією під час конфлікту на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив військову співпрацю з Росією під час військової операції США та Ізраїлю на Близькому Сході. При цьому він ухилився від відповіді щодо надання Москвою розвідувальних даних.

Про це іранський урядовець говорив у коментарі американському телеканалу NBC News.

«Військова співпраця між Іраном та Росією не є чимось новим. Це не секрет. Вона була в минулому, вона існує досі і продовжуватиметься в майбутньому», — запевнив він.

Реклама

При цьому Арагчі додав, що не володіє конкретною військовою інформацією, але назвав партнерство з Росією «дуже хорошим».

Він не уточнив, чи допомагає російська розвідка Ірану знаходити військові об’єкти США на Близькому Сході.

«Вони допомагають нам у багатьох різних напрямках, у мене немає жодної детальної інформації», — ухилився від прямої відповіді головний іранський дипломат.

Війна на Близькому Сході: що відомо про співпрацю Росії та Ірану

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили про надання Росією Ірану розвідувальних даних щодо розташування військових об’єктів США на Близькому Сході. Москва передає Тегерану точні координати американських кораблів і літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе.

Реклама

Ця співпраця вже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.

У Білому домі, коментуючи співпрацю Росії та Ірану, заявили, що головна мета США — боротьба з іранським режимом, і можлива підтримка Тегерана з боку Москви не змінить цих планів.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив постійну підтримку з боку Росії та Китаю. Він також заявив, що Іран не боїться можливого наземного вторгнення військ Сполучених Штатів і вважає, що така операція стане «катастрофою» для американської сторони.

У п’ятницю, 6 березня, президент РФ Володимир Путін вперше поговорив з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти цієї країни та ліквідували її верховного лідера аятолу Алі Хаменеї.

Реклама

Досі Путін так і не наважився критикувати США за ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

При цьому головний ідеолог «руского міра» Олександр Дугін прогнозує повторення іранського сценарію для Кремля і припускає фізичне усунення російського президента.