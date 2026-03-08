Росіянин здався у полон і вирішив воювати за Україну

Боєць РДК з позивним "Чорний" / © скриншот з відео

У складі Російського добровольчого корпусу Сил оборони України воює колишній військовослужбовець окупаційної армії РФ з позивним «Чорний». Він був учасником повномасштабного вторгнення, але згодом добровільно здався у полон ЗСУ.

Про долю цього солдата, який тепер захищає Україну, йдеться в сюжеті «Суспільного».

За його словами, російські командири під час вторгнення в Україну переконували, що росіян в Україні зустрічатимуть як «визволителів». Коли ж його підрозділ перевели до тимчасово окупованого Енергодара на Запоріжжі, він переконався, що звичайні місцеві жителі бачать у них ворогів.

«Звичайні цивільні просто своїми тілами блокували техніку, яка намагалася туди зайти», — розповів росіянин.

За його словами, за спробу залишити російську армію його та ще п’ятьох військовослужбовців покарали, відправивши на найбільш гарячий Донецький напрямок. При цьому «штрафників» використовували, як приманку для виявлення позицій ЗСУ.

«Нас відправили, щоб ми побули „маячком“, щоб було зрозуміло, чи є противник, ліквідують нас чи ні», — пояснив «Чорний».

Зрештою він скористався можливістю скласти зброю і здатися в полон. При цьому, як зізнається солдат, він був готовий до того, що його розстріляють. Але «Чорний» вважав, що краще померти, ніж повертатися до російської армії.

«Я, здається, сказав охоронцю, щоб він мене пристрелив. Була така думка. Бо назад я теж не збирався», — розповів він.

Через два місяці, проведені у полоні, колишній окупант долучився до Російського добровольчого корпусу і почав воювати на боці України.

Його знання, зокрема, щодо розташування підрозділів російської окупаційної армії в Енергодарі, часто бувають корисними.

«Чорний» зізнався, що після переходу на бік України від нього відмовилися його рідні в Росії. Але він вважає свій вибір правильним.

Нагадаємо, нещодавно український захисник на фронті захопив у полон військового російської армії, з яким виріс в одному селі у Запорізькій області, яке зараз перебуває під окупацією РФ.