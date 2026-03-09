Ціни на бензин і дизель: яка вартість станом на ранок 9 березня

АЗС. / © pixabay.com

В Україні в останні кілька днів ціни на бензин і дизель вдалося стабілізувати. Сьогодні зранку вартість майже без змін - порівняно з вечором попереднього дня.

Які ціни зранку 9 березня на автозаправних станціях у Києві, повідомили Новини.LIVE.

Станом на ранок подальшого зростання вартості пального на АЗС столиці не зафіксовано. Крім того, на автозаправних станціях наразі немає значних черг.

Ціни на бензин зранку 9 березня:

вартість А-95 - у середньому 71 грн за літр

преміальний А-95 - 74 грн за літр

А-100 - у середньому 81 грн за літр

дизельне паливо – від 66,99 грн за літр.

Нагадаємо, після різкого стрибка цін на бензин і дизель Антимонопольний комітет України розпочав перевірку АЗС. Автозаправки також мали пояснити причини різкого підвищення вартості на пальне. Після отримання пояснень комітет перевірить, чи були підстави для різкого здорожчання пального.

Згодом очільниця Кабміну Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів стабілізує ціни на ринку. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а контроль за цінами на АЗС посилять.