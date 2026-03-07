Ціни на АЗС б’ють рекорди: чи буде бензин по 100 грн за літр — пояснення експертів

Пальне дорожчає в Україні

Цінові гойдалки, паніка та хаотичні черги. Цей тиждень став справжнім випробуванням для українських водіїв. Вартість бензину та дизелю на стелах АЗС зростала ледь не щогодини, додавши в середньому 5–10 гривень на літрі.

Чому пальне раптово здорожчало, чи загрожує нам дефіцит і чи справді цифри на табло можуть сягнути позначки у 100 гривень — у матеріалі Олександра Романюка.

Скільки коштує бензин зараз

Ще минулого тижня популярний А-95 коштував на 10 гривень дешевше.

Сьогодні ж середня ціна по країні коливається в межах 68–72 грн/л. Водії у шоці: багато хто намагався скупити пальне про запас через мобільні застосунки, що змусило деякі мережі тимчасово вимкнути можливість передплати.

Чому здорожчав бензин

Експерти одностайні: головний тригер — загострення на Близькому Сході. Через загрозу блокування Ормузької протоки під питанням опинилася чверть світового видобутку нафти.

Сергій Куюн, директор консалтингової групи «А-95»: «Сьогодні панікують усі: від власника "Жигулів" до директора нафтової компанії. Коли немає розуміння майбутнього, всі починають накопичувати пальне. Виробник не продає, бо на нього тиснуть уряди, а споживач хоче викупити все».

Додатково на ціни тисне «індекс страху». Економіст Андрій Длігач зазначає, що ринок реагує не стільки на реальний дефіцит, скільки на очікування гіршого.

Втім, США та країни ОПЕК+ мають ресурси для збільшення видобутку, що може стабілізувати ринок.

Яка ціна на бензин справедлива

Україна повністю залежна від імпорту пального, що робить нас особливо вразливими. Щоб збити хвилю ажіотажу, держава залучає внутрішні ресурси. Президент Володимир Зеленський заявив, що державна «Укрнафта» стане базою для регулювання ринку.

Сергій Корецький, голова правління ПАТ «Укрнафта»: «Ціна виросла на світових майданчиках — це об'єктивна реальність. "Укрнафта" буде флюгером для справедливої ціни в цей кризовий період, продаючи пальне з мінімальною рентабельністю».

Одночасно Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав перевірку операторів ринку. Власники АЗС мають три дні, щоб пояснити таку стрімку зміну цін. Якщо виявлять змову — компаніям загрожує штраф у розмірі 10% від річного виторгу.

Чому конфлікт в Ірані вигідний РФ

Криза на Близькому Сході неочікувано підіграла агресору. Російська нафту марки Urals здорожчала, а США навіть надали тимчасові винятки із санкцій для індійських заводів, аби уникнути глобального дефіциту.

Окупанти заробляють більше на високих цінах.

Росія намагається використати момент для розблокування своїх активів у Європі.

Україна у відповідь продовжує системно нищити російські НПЗ, аби перекрити потік нафтодоларів.

Чи буде дорожче бензин та газ

Експерти вважають, що ціни вийшли на «плато» та переконують, що пальне не коштуватиме по 100 грн за літр.

Бензин: Проблем із постачанням не очікується, оскільки в Європі є його профіцит. Дизель: Ситуація складніша, адже він значною мірою постачався саме з Близького Сходу. Ціна може коливатися в межах 68–76 грн/л. Автогаз: Здорожчав найменше і залишається найбільш стабільним видом палива.

Дефіциту пального не буде. Український бізнес за роки війни навчився будувати логістику навіть у найекзотичніших умовах. Якщо паливна криза не затягнеться, ціни стабілізуються на поточному рівні.

