Трамп висловився про завершення війни з Іраном: чи впливатиме Нетаньягу на рішення

Нетаньягу і Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про завершення війни з Іраном буде «взаємним» і прийматиметься разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Водночас він підкреслив, що остаточне слово залишатиметься за Вашингтоном.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю газеті The Times of Israel.

Завершення війни з Іраном

За словами Трампа, він і Нетаньягу перебувають у постійному контакті щодо розвитку конфлікту. Американський президент зазначив, що врахує позицію ізраїльського прем’єра, однак підкреслив: фінальне рішення ухвалюватиме саме він.

Реклама

«Я думаю, що це взаємно… певною мірою. Ми розмовляли. Я прийму рішення у відповідний час, але буде враховано багато факторів», — сказав глава Білого дому.

Трамп також заявив, що Іран нібито планував знищити Ізраїль. За його словами, без спільних дій США та ізраїльського керівництва Тегеран міг би реалізувати ці наміри.

«Іран збирався знищити Ізраїль і все навколо нього… Ми працювали разом. Ми знищили країну, яка хотіла знищити Ізраїль», — стверджує президент США.

На запитання журналістів, чи зможе Ізраїль продовжувати бойові дії проти Ірану, якщо Сполучені Штати вирішать припинити свої удари, Трамп відмовився розглядати такий сценарій. За його словами, він не вважає, що в цьому виникне необхідність.

Реклама

Водночас американський лідер не назвав конкретних термінів завершення війни. Раніше речниця Білого дому Каролайн Лівітт заявляла, що у Вашингтоні очікують, що конфлікт може тривати приблизно від чотирьох до шести тижнів.

Раніше йшлося про те, що спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 10 березня відвідають Ізраїль. Візит відбудеться на тлі різкого загострення ситуації після потужних ізраїльських ударів по нафтових об’єктах Ірану. За даними ЗМІ, Ізраїль заздалегідь попереджав США про намір атакувати енергетичну інфраструктуру країни. Однак у Білому домі очікували, що ці удари будуть переважно символічними і не призведуть до масштабних руйнувань.