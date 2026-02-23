ТСН у соціальних мережах

Між фронтом і тилом прірва: комбриг про реальні причини втеч із війська

Комбриг Вадим Черній дав пораду військовослужбовцям, як діяти в правовому полі замість того, щоб йти в СЗЧ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вадим Черній «Несквік», командир 54-ї ОМБр ім. гетьмана Івана Мазепи

Вадим Черній «Несквік», командир 54-ї ОМБр ім. гетьмана Івана Мазепи / © Радіо Свобода

Військовослужбовці, які тікають у СЗЧ, підставляють насамперед не керівництво, а своїх побратимів. А виправдання втечі з позицій «поганим командуванням» часто є деструктивним

Таку думку висловив командир 54-ї механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Вадим «Несквік» Черній, передає «Радіо Свобода».

«Моя думка про СЗЧ: я його однозначно не підтримую. Для мене, якщо військовослужбовець втік у СЗЧ, — він підставив, у першу чергу, не командира, а своїх побратимів», — вважає комбриг.

Він закликає бійців діяти в правовому полі, якщо дії командування здаються неадекватними.

«Якщо, як кажуть, „командир м’ясник“ і так далі. Так не виконуй задачу — дзвони на гарячі лінії Міноборони, ВСП, ДБР, борися, щоб цього „негідника“ зняли з посади і призначили адекватного», — каже Черній.

Командир зізнався, що інколи у СЗЧ йшли такі бійці, які навіть «окопу не бачили».

«В мене були випадки, коли водії, які окопу не бачили, йшли в СЗЧ із незрозумілих причин. І розказували дружинам, що втомилися вбивати людей. А по факту лише мух лобовим склом вони втомилися вбивати. Були дійсно критичні ситуації, але працювали з людьми і повертали їх у стрій. Просто на інші посади. Були випадки, коли казали: „Ми не хочемо так воювати“, „Я у п’ятницю хочу їхати у Львів, а приїжджати у понеділок ввечері“, „Я не хочу їхати міняти хлопців на позиціях“», — розповідає Черній.

На думку військового, кожний випадок СЗЧ — індивідуальний. «Треба розбиратися з СЗЧшниками, але з кожним особисто», — вважає офіцер.

Найбільшою внутрішньою проблемою комбриг вважає розрив у сприйнятті реальності між фронтом і тилом.

«Основна болюча тема — це питання суспільної справедливості. Між тими, хто воює, і тими, хто воює в тилу, і цивільними. І добром це може не закінчитися. А втратою країни. Повірте, вони (росіяни — Ред.) і Дніпро перепливуть. Під час Другої світової там сточили мільйони людей. І в цю сточать», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у березні можуть запровадити жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ.

Також повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.

