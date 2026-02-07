ТСН у соціальних мережах

Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів

Втрати особового складу у звʼязку із СЗЧ (самовільне залишення частини) перевищують безповоротні втрати України на фронті. 

Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтервʼю Олені Фроляк.

Він повідомив, що реальна кількість СЗЧ вища, ніж офіційно озвучені 200 тисяч випадків. На його думку, якби ці військовослужбовці повернулись у свої підрозділи, мобілізацію в країні можна було б призупинити на сім місяців. «Це фантастичні цифри. 200 тисяч зараз на фронті поміняли б ситуацію на 180 градусів. І при бажанні ми могли б наступати, або, як мінімум, могли би точно, зупинити [просування росіян]», — вважає Андрій Білецький.

Він заявив, що Третій корпус має найменшу кількість випадків СЗЧ серед корпусів. Упродовж минулого місяця з Третьої штурмової, що налічує більше 10 тисяч військовослужбовців, в СЗЧ пішли 13 бійців. Він назвав цю цифру рекордною. «Пішло близько 50 людей, частина повернулась, баланс вийшов 13. У нас три чверті гарантовано повертаються в підрозділи», — повідомив Андрій Білецький.

Він навів приклад 60-ої окремої механізованої бригади. Довгий час бригада знаходилась на напрямку головного удару 20-ї загальновійськової армії РФ, несла високі втрати і мала велику кількість СЗЧ. Після зміни командування, алгоритмів і принципів управління, кількість СЗЧ стала меншою, ніж у суміжних підрозділів.

На думку командира корпусу, проблема СЗЧ у військах має вирішуватись комплексно: компетентні офіцери та сержанти, які, як і решта особового складу, мають нести відповідальність за помилки, якісна бойова підготовка, психологічний супровід, культура поваги і командності в підрозділі.

«У кожного є момент, коли легко зірватися. Що буде якорем, щоб залишитися? Що тут у тебе друзі, що є відчуття побратимства — ці люди не підвели б тебе, то і тобі важко їх підвести. Якщо ти знаєш, що твій командир не дурень і не ставиться до людей, як до скотів, ти не знайдеш внутрішніх аргументів, не поясниш самому собі, чому ти це робиш», — сказав Андрій Білецький.

