Звільнений з полону морпіх втратив 700 тис. грн: виплати від держави отримувала дружина, що його покинула

Обмін полоненими 5 лютого, в результаті якого додому повернувся Мирослав Чорномор

Захисник Маріуполя Мирослав Чорномор, який був засуджений в Росії до довічного ув’язнення, минулого місяця повернувся додому після майже чотирьох років полону, тортут і катувань. Проте і вдома Мирослав зіткнувся з важким випробуванням на рідній землі. Військовий дізнався про розрив стосунків із дружиною та зникнення значної суми коштів зі своїх рахунків.

Його історію розповідає hromadske.

Мирослав розповідає, що одружився у вересні 2021-го.

Востаннє бачився з дружиною на день закоханих у Маріуполі, 14 лютого 2022-го. У полоні інколи росіяни дозволяли отримувати листи від рідних. Та з вересня 2024-го захисник перестав отримувати від дружини листи.

Мирослав Чорномор в день звільнення з полону

«Я писав і чекав. Лишався на зв’язку до останнього дня. Востаннє привітав із новим 2025 роком — і ніякої відповіді. Коли вже повернувся, вона подзвонила аж на третій день [після обміну]», — ділиться військовий.

Зараз чоловік розпочав процес розлучення, зазначаючи, що після полону сприймає емоційні потрясіння інакше й намагається зосередитися на майбутньому.

Але крім того, боєць втратив понад 700 тис. грн, адже саме дружина якийсь час отримувала всі його виплати від держави. Жінка переоформила виплати на себе й пів року отримувала повне грошове забезпечення чоловіка: оклад і бойові. А це приблизно 125 тисяч гривень на місяць. Витрачати їх можна на власний розсуд.

Зауважимо, що в Україні лише рік діє новий закон, згідно з яким половина виплат грошового забезпечення полоненим розділяється між родичами, а інша половина — утримується в частині до повернення бійця на його депонованому рахунку.

«Мене кинули й поцупили частинку грошей. Друзі кажуть: „Борися, вимагай, щоб вона їх тобі повернула“. Але я не хочу витрачати на це свій час», — каже морпіх.

Нагадаємо, що це далеко не перша проблема, коли звільнені з полону військові стикаються з проблемою, коли рідні не хочуть повертати гроші, що отримували від держави, поки ті були в неволі. Так, недавно ми розповідали шокувальну історію про бійця з Рівненщини, мати якого привласнила гроші сина-військового, доки той перебував в полоні, і тепер, після його звільнення, відмовляється їх віддавати.

