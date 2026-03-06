Після трьох років полону український захисник повернувся додому: перші подробиці (фото)

Обмін полоненими 5 березня / © Володимир Зеленський

Під час обміну військовополоненими 5 березня додому повернувся Олексій Сластьон.

Про це повідомила координаторка родин зниклих безвісти Олександра Козинець.

«Це надзвичайно важлива і довгоочікувана новина для рідних та всієї нашої громади», — сказали у Ніжинській міській раді.

Олексій Сластьон. Фото Ніжинська міська рада

Там повідомили, що Олексій пробув у російському полоні майже три роки.

«Радіємо усією громадою і чекаємо на повернення кожного і кожної», — зазначили в Ніжині та додали, що чекають на повернення кожного і кожної української людини, яка ще перебуває у заручниках.

Обмін полоненими 5 березня: що відомо

Нагадаємо, 5 березня Україна провела черговий обмін полоненими, під час якого додому повернулися 200 українських захисників. Серед звільнених були, зокрема, військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Обмін 5 березня — це перша така подія, про яку було домовлено під час переговорів з Росією і США у Женеві.

Під час цього обміну також вдалося повернути військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Вони воювали у Маріуполі (на «Азовсталі» зокрема), у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що серед звільнених є захисники, які потрапили у полон 2022 року. За його словами, багато військових перебувають у складному психологічному стані, у деяких критично низька вага.