ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
499
Час на прочитання
1 хв

Після трьох років полону український захисник повернувся додому: перші подробиці (фото)

Під час обміну полоненими додому повернувся Олексій Сластьон. Ніжинська міська рада ділиться новиною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Після трьох років полону український захисник повернувся додому: перші подробиці (фото)

Обмін полоненими 5 березня / © Володимир Зеленський

Під час обміну військовополоненими 5 березня додому повернувся Олексій Сластьон.

Про це повідомила координаторка родин зниклих безвісти Олександра Козинець.

«Це надзвичайно важлива і довгоочікувана новина для рідних та всієї нашої громади», — сказали у Ніжинській міській раді.

Олексій Сластьон. Фото Ніжинська міська рада

Олексій Сластьон. Фото Ніжинська міська рада

Там повідомили, що Олексій пробув у російському полоні майже три роки.

«Радіємо усією громадою і чекаємо на повернення кожного і кожної», — зазначили в Ніжині та додали, що чекають на повернення кожного і кожної української людини, яка ще перебуває у заручниках.

Обмін полоненими 5 березня: що відомо

Нагадаємо, 5 березня Україна провела черговий обмін полоненими, під час якого додому повернулися 200 українських захисників. Серед звільнених були, зокрема, військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Обмін 5 березня — це перша така подія, про яку було домовлено під час переговорів з Росією і США у Женеві.

Під час цього обміну також вдалося повернути військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Вони воювали у Маріуполі (на «Азовсталі» зокрема), у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що серед звільнених є захисники, які потрапили у полон 2022 року. За його словами, багато військових перебувають у складному психологічному стані, у деяких критично низька вага.

Дата публікації
Кількість переглядів
499
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie