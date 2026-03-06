- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 499
- Час на прочитання
- 1 хв
Після трьох років полону український захисник повернувся додому: перші подробиці (фото)
Під час обміну полоненими додому повернувся Олексій Сластьон. Ніжинська міська рада ділиться новиною.
Під час обміну військовополоненими 5 березня додому повернувся Олексій Сластьон.
Про це повідомила координаторка родин зниклих безвісти Олександра Козинець.
«Це надзвичайно важлива і довгоочікувана новина для рідних та всієї нашої громади», — сказали у Ніжинській міській раді.
Там повідомили, що Олексій пробув у російському полоні майже три роки.
«Радіємо усією громадою і чекаємо на повернення кожного і кожної», — зазначили в Ніжині та додали, що чекають на повернення кожного і кожної української людини, яка ще перебуває у заручниках.
Обмін полоненими 5 березня: що відомо
Нагадаємо, 5 березня Україна провела черговий обмін полоненими, під час якого додому повернулися 200 українських захисників. Серед звільнених були, зокрема, військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
Обмін 5 березня — це перша така подія, про яку було домовлено під час переговорів з Росією і США у Женеві.
Під час цього обміну також вдалося повернути військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Вони воювали у Маріуполі (на «Азовсталі» зокрема), у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що серед звільнених є захисники, які потрапили у полон 2022 року. За його словами, багато військових перебувають у складному психологічному стані, у деяких критично низька вага.