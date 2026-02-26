"На щиті": в Україну повернулися тіла тисячі полеглих воїнів

В Україну повернули тіла полеглих воїнів / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, у межах яких в Україну повернули 1000 тіл (останків) загиблих. За попередньою інформацією російської сторони, вони можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули тіла полеглих воїнів. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Надалі слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть усі необхідні процедури для ідентифікації репатрійованих загиблих. Це включає судово-медичні експертизи та ДНК-аналізи, щоб встановити особи та передати тіла рідним.

Репатріацію вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Українська сторона також подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку в організації репатріаційних заходів.

Нагадаємо, 5 лютого Україна провела перший обмін полоненими 2026 року. Тоді вдалося звільнити 157 українців — військових і цивільних.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що приблизно 7 тисяч українських військовополонених наразі утримують в Росії, тоді як в Україні є понад 4 тисяч російських полонених.

Також ми писали, що Росія вкрай рідко погоджується на обмін військовополонених з підрозділу “Азов” і відпускає дуже невелику кількість — один, два, три бійці.