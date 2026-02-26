Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб розкрив втрати РФ

Окупант / © Associated Press

За минулу добу російські окупанти втратили ще 1 360 солдатів, а також танки, артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Орієнтовно загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.02.26:

особового складу - близько 1 263 850 (+1 360) осіб

танків - 11 704 (+3)

бойових броньованих машин - 24 091

артилерійських систем - 37 614 (+25)

РСЗВ - 1 659 (+4)

засоби ППО - 1 305

літаків - 435

гелікоптерів - 348

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 147 138 (+681)

крилаті ракети - 4 347

кораблі / катери - 28

підводні човни - 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 80 064 (+93)

спеціальна техніка - 4 075

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

Не так давно президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.