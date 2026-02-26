ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
360
Час на прочитання
1 хв

Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб розкрив втрати РФ

Втрати окупаційної армії РФ зросли на сотні осіб за добу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

За минулу добу російські окупанти втратили ще 1 360 солдатів, а також танки, артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Орієнтовно загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.02.26:

  • особового складу - близько 1 263 850 (+1 360) осіб

  • танків - 11 704 (+3)

  • бойових броньованих машин - 24 091

  • артилерійських систем - 37 614 (+25)

  • РСЗВ - 1 659 (+4)

  • засоби ППО - 1 305

  • літаків - 435

  • гелікоптерів - 348

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 147 138 (+681)

  • крилаті ракети - 4 347

  • кораблі / катери - 28

  • підводні човни - 2 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни - 80 064 (+93)

  • спеціальна техніка - 4 075

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

Не так давно президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.

Дата публікації
Кількість переглядів
360
