Магнітна буря 26 лютого: що відомо

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У четвер, 26 лютого, очікуються слабкі геомагнітні умови. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 3,7 (зелений рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.

Науковці зауважують, що швидкість сонячного вітру зменшується після того, як її протягом останніх кількох днів порушував високошвидкісний потік. Очікується, що вже протягом кількох днів вона буде на фоновому рівні.

Реклама

Магнітна буря 26 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття метеочутливих осіб, гіпертоніків, людей з хронічними захворюваннями. Найбільш поширені симптоми - головний біль, слабкість, швидка втома, безсоння, дратівливість та перепади настрою.