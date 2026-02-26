ТСН у соціальних мережах

489
1 хв

Магнітна буря 26 лютого: що відомо

Швидкість сонячного вітру зменшується і вже незабаром досягне фонового рівня.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 26 лютого, очікуються слабкі геомагнітні умови. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 3,7 (зелений рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.

Науковці зауважують, що швидкість сонячного вітру зменшується після того, як її протягом останніх кількох днів порушував високошвидкісний потік. Очікується, що вже протягом кількох днів вона буде на фоновому рівні.

Магнітна буря 26 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 26 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття метеочутливих осіб, гіпертоніків, людей з хронічними захворюваннями. Найбільш поширені симптоми - головний біль, слабкість, швидка втома, безсоння, дратівливість та перепади настрою.

489
