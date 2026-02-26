ТСН у соціальних мережах

Астролог назвав знаки зодіаку, які вміють відчувати повноту життя

Від оточення можна часто почути, що від життя треба брати по максимуму, але далеко не всі вміють це робити.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Так, поки одні, що називається, живуть на повну, інші — з найрізноманітніших причин — свідомо заощаджують час, сили та інші ресурси, впевнені в тому, що ще встигнуть отримати все, що їм потрібно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють відчувати всю повноту життя.

Овен

Овни — і ті, хто з ними спілкуються, добре це знають — є максималістами, яким нічого не треба наполовину — тільки з лишком, через край. Водночас вони вміють знаходити хороше навіть у дрібницях, які видаються іншим незначними, що робить їхнє життя яскравим і насиченим — прожитим на одному диханні.

Стрілець

Стрільці не мислять свого життя без пригод, які можуть стосуватися найрізноманітніших сфер їхнього існування: в юні роки вони шукають — і знаходять — їх у коханні, з віком — у подорожах. Головне, що вони забезпечують себе яскравими враженнями не на одне, а на кілька життів, і на схилі віку їм, як правило, є, що згадати.

Близнята

Близнята не вміють нудьгувати — їхня життєлюбність виражається в тому, що вони, навіть опинившись на безлюдному острові, знайдуть, чим зайнятися, щоб отримати задоволення. Ну, а оскільки обставини рідко заносять їх так далеко, вони не залишаються осторонь: так, представники знака на курорті не стануть нудьгувати на пляжі, а вирушать на пошуки вражень.

