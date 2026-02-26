Астролог назвав знаки зодіаку, які вміють відчувати повноту життя

Гороскоп / © Credits

Реклама

Так, поки одні, що називається, живуть на повну, інші — з найрізноманітніших причин — свідомо заощаджують час, сили та інші ресурси, впевнені в тому, що ще встигнуть отримати все, що їм потрібно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють відчувати всю повноту життя.

Овен

Овни — і ті, хто з ними спілкуються, добре це знають — є максималістами, яким нічого не треба наполовину — тільки з лишком, через край. Водночас вони вміють знаходити хороше навіть у дрібницях, які видаються іншим незначними, що робить їхнє життя яскравим і насиченим — прожитим на одному диханні.

Стрілець

Стрільці не мислять свого життя без пригод, які можуть стосуватися найрізноманітніших сфер їхнього існування: в юні роки вони шукають — і знаходять — їх у коханні, з віком — у подорожах. Головне, що вони забезпечують себе яскравими враженнями не на одне, а на кілька життів, і на схилі віку їм, як правило, є, що згадати.

Реклама

Близнята

Близнята не вміють нудьгувати — їхня життєлюбність виражається в тому, що вони, навіть опинившись на безлюдному острові, знайдуть, чим зайнятися, щоб отримати задоволення. Ну, а оскільки обставини рідко заносять їх так далеко, вони не залишаються осторонь: так, представники знака на курорті не стануть нудьгувати на пляжі, а вирушать на пошуки вражень.

Читайте також: